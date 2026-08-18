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102 एंबुलेंस से हथियार और गांजा बरामद, चालक समेत 2 तस्कर गिरफ्तार

मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 102 एंबुलेंस में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है. रिपोर्ट- विवेक कुमार

Ganja smuggling in Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में एंबुलेंस से गांजा बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2026 at 3:08 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में नशा के कारोबारियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि एंबुलेंस से गांजा की तस्करी की जा रही है. हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सरकारी एंबुलेंस से देसी कट्टा और करीब 200 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया है. मामला अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एसकेएमसीएच परिसर का है.

एंबुलेंस से नशा का धंधा: पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त की रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसकेएमसीएच ओपी की टीम ने त्वरित कार्रवाई की. सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के पास खड़ी 102 एंबुलेंस की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान एंबुलेंस से एक देसी कट्टा और करीब 200 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ है.

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी (ETV Bharat)

चालक समेत दो गिरफ्तार: मामले में तुर्की थाना क्षेत्र के रहने वाले एंबुलेंस चालक सरबजीत कुमार और औराई थाना क्षेत्र निवासी ईएमटी मनोहर कुमार को गिरफ्तार किया गया है. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. इस मामले में अहियापुर थाना में कांड संख्या 1308/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने एंबुलेंस को भी जब्त कर लिया है.

कहां से आए हथियार और गांजा?: सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार और गांजा आरोपियों के पास कहां से आया और इसे कहां पहुंचाया जाना था? इसके लिए आरोपियों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है.

सभी एंगल पर छानबीन शुरू: सिटी एसपी ने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि एंबुलेंस पहले बोचहां से एसकेएमसीएच आई थी. ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि एंबुलेंस के बोचहां से आने और बरामदगी के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं?

Muzaffarpur Police
चालक समेत दो गिरफ्तार (ETV Bharat)

"शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों आरोपी किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले कैरियर की भूमिका में हो सकते हैं. हालांकि, वे किस गिरोह से जुड़े हैं, किसने उन्हें हथियार और गांजा दिया था और इसे किसे सौंपना था, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि मामले में किसी संगठित गिरोह की भूमिका है या नहीं?"- मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी

सिटी एसपी ने कहा दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. अहियापुर थाना क्षेत्र में फिलहाल उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. तुर्की और औराई समेत अन्य थानों और पूरे जिले में उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. इस घटना के बाद पुलिस ने सरकारी वाहनों की भी रैंडम जांच करने की बात कही है.

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