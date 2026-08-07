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भाई की डांट से नाराज होकर घर से निकली 12वीं की छात्रा, 85 दिन बाद रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अकेली बैठी छात्रा को एक युवक ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसे कोलकाता ले जाकर रेड लाइट एरिया में बेच दिया. पीड़िता के मुताबिक, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसका यौन शोषण किया गया.

करीब एक महीने बाद उसे भागलपुर के रेड लाइट एरिया में दोबारा बेच दिया गया. तीसरी जगह बेचने की तैयारी से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने छापेमारी कर उसे सुरक्षित बरामद कर लिया. मामला गायघाट थाना क्षेत्र का है.

छात्रा 10 मई को भाई की डांट से नाराज होकर घर से निकल गई थी. दो दिन बाद उसके भाई ने थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई. शुरुआती जांच में एक युवक पर संदेह जताया गया था, लेकिन जांच के दौरान उसकी संलिप्तता सामने नहीं आई.

नौकरी का झांसा देकर कोलकाता ले गया युवक: पुलिस के अनुसार, रेस्क्यू के बाद छात्रा ने बताया कि घर से निकलने के बाद वह मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अकेली बैठकर रो रही थी. इसी दौरान एक युवक ने उससे बातचीत की और सहानुभूति जताते हुए कोलकाता में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया. छात्रा उसके साथ चली गई. आरोप है कि कोलकाता पहुंचने के बाद उसे रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया.

एक महीने बाद भागलपुर में बेचा: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहां विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. उसने कई दिनों तक भूखा रखने और बेहोशी की दवा देकर यौन शोषण किए जाने का भी आरोप लगाया है. पुलिस के मुताबिक, करीब एक महीने बाद तस्करों ने छात्रा को भागलपुर जिले के इशीपुर बरहट थाना क्षेत्र के सिवानपुर स्थित रेड लाइट एरिया में दूसरी जगह बेच दिया. यहां भी उसके साथ कथित तौर पर मारपीट और शोषण किया गया.

तस्वीर और गुप्त सूचना से मिली लोकेशन: एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर छात्रा की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी. केस की जांच अधिकारी पूजा कुमारी लगातार अलग-अलग जिलों में छापेमारी कर रही थीं. पुलिस ने छात्रा की तस्वीर मानव तस्करी से जुड़े संभावित ठिकानों तक पहुंचाई और गुप्त सूत्रों को भी सक्रिय किया.