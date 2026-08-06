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रेडलाइट एरिया के आरिफ बने पैरा लीगल वॉलंटियर, 200 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर बदल रहे भविष्य

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिस रेड लाइट एरिया का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं बन जाती हैं, उसी इलाके के रहने वाले मोहम्मद आरिफ ने अपनी मेहनत, शिक्षा और समाजसेवा के दम पर नई पहचान बनाई है.

आरिफ बने पैरा लीगल वॉलंटियर : पिछले तीन वर्षों से मुजफ्फरपुर पुलिस पाठशाला के माध्यम से 150 से 200 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने वाले आरिफ का चयन अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में हुआ है. यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई है.

बदल रही सैकड़ों बच्चों की जिंदगी : मोहम्मद आरिफ पिछले तीन वर्षों से पुलिस पाठशाला से जुड़े हैं. हर दिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक वह रेड लाइट एरिया के 150 से 200 बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं. यहां बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, अच्छे संस्कार और उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है.

'मेरा बचपन भी इसी इलाके में बीता' : आरिफ बताते हैं कि उनका बचपन भी इसी इलाके में बीता है. उस समय पुलिस की छापेमारी के कारण अक्सर पढ़ाई बाधित हो जाती थी. कई बार पढ़ाई छोड़कर भागना पड़ता था. स्कूल में बच्चे अपने मोहल्ले का नाम बताने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था. इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद आरिफ ने अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स ऑनर्स) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की.

एक दिन पुलिस पाठशाला में DLSA की टीम पहुंची : हाल ही में पुलिस पाठशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की टीम पहुंची थी. यहां पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के बारे में जानकारी दी गई. आरिफ ने आवेदन किया और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका चयन पीएलवी के रूप में हो गया. अब वह जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता और जागरूकता से जोड़ने का काम भी करेंगे.