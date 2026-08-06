रेडलाइट एरिया के आरिफ बने पैरा लीगल वॉलंटियर, 200 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर बदल रहे भविष्य
पैरा लीगल वॉलंटियर बने मुजफ्फरपुर के आरिफ का बचपन रेडलाइट एरिया में बीता, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, पढ़ें
Published : August 6, 2026 at 7:40 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिस रेड लाइट एरिया का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं बन जाती हैं, उसी इलाके के रहने वाले मोहम्मद आरिफ ने अपनी मेहनत, शिक्षा और समाजसेवा के दम पर नई पहचान बनाई है.
आरिफ बने पैरा लीगल वॉलंटियर : पिछले तीन वर्षों से मुजफ्फरपुर पुलिस पाठशाला के माध्यम से 150 से 200 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने वाले आरिफ का चयन अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में हुआ है. यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई है.
बदल रही सैकड़ों बच्चों की जिंदगी : मोहम्मद आरिफ पिछले तीन वर्षों से पुलिस पाठशाला से जुड़े हैं. हर दिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक वह रेड लाइट एरिया के 150 से 200 बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं. यहां बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, अच्छे संस्कार और उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है.
'मेरा बचपन भी इसी इलाके में बीता' : आरिफ बताते हैं कि उनका बचपन भी इसी इलाके में बीता है. उस समय पुलिस की छापेमारी के कारण अक्सर पढ़ाई बाधित हो जाती थी. कई बार पढ़ाई छोड़कर भागना पड़ता था. स्कूल में बच्चे अपने मोहल्ले का नाम बताने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था. इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद आरिफ ने अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स ऑनर्स) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की.
एक दिन पुलिस पाठशाला में DLSA की टीम पहुंची : हाल ही में पुलिस पाठशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की टीम पहुंची थी. यहां पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के बारे में जानकारी दी गई. आरिफ ने आवेदन किया और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका चयन पीएलवी के रूप में हो गया. अब वह जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता और जागरूकता से जोड़ने का काम भी करेंगे.
आरिफ कहते हैं, “जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, वहां से निकलकर कानून व्यवस्था का हिस्सा बनना आसान नहीं था. पढ़ाई हमेशा असुरक्षा और भागदौड़ के माहौल में हुई. लेकिन शिक्षा ने आगे बढ़ने का हौसला दिया. अब मेरी कोशिश है कि इस इलाके का कोई भी बच्चा अपनी पहचान छिपाने को मजबूर न हो, बल्कि अपनी मेहनत और शिक्षा के दम पर सम्मान के साथ अपनी पहचान बनाएं.
पुलिस पाठशाला का संचालन कर रहीं सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून ने बताया कि ''वह कई वर्षों से रेड लाइट इलाके के बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात मोहम्मद आरिफ से हुई. आरिफ शुरू से ही पढ़ाई के प्रति बेहद जागरूक थे और कुछ अलग करने का जज्बा रखते थे.''
नसीमा खातून ने कहा, “पहली बार रेड लाइट इलाके का कोई युवा अपनी वास्तविक पहचान के साथ इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाया है. यह पहली बार है कि इस इलाके का कोई लड़का यहां से निकलकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैरा लीगल वॉलंटियर बना है.
''आरिफ की सफलता इस इलाके के बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है और यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा मिलने पर कोई भी बच्चा अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है.” - नसीमा खातून, सामाजिक कार्यकर्ता
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