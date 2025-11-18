ETV Bharat / state

6 करोड़ की हेरोइन के साथ महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में STF की बड़ी कार्रवाई

महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार: सूचना मिलते ही एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम में अहियापुर थाना पुलिस को भी शामिल किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैरिया बस स्टैंड के पास दोनों तस्करों को दबोच लिया.

6 करोड़ की हेरोइन जब्त: अहियापुर थाना पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 1016 ग्राम हेरोइन और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. असल में एसटीएफ को सूचना मिली कि दो मादक पदार्थ तस्कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड की ओर बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर जा रहे हैं.

मादक पदार्थ के साथ दो अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं दोनों: गिरफ्तार तस्करों की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के घरहरवा गांव निवासी राजेश्वर पंडित और नकरदेई थाना क्षेत्र निवासी पूनम देवी के रूप में हुई है. दोनों के पास से 1016 ग्राम हेरोइन और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. गिरफ्तार महिला पहले भी मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में जेल जा चुकी है.

क्या बोले पुलिस अधीक्षक?: सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि दोनों पूर्वी चम्पारण के रहने वाले हैं. गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के आधार पर फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज की भी छानबीन की जा रही है. दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अहियापुर थाना में कांड संख्या 1569/25 दर्जकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"बिहार एसटीएफ के द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो मादक पदार्थ तस्कर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ हेरोइन लेकर रेलवे स्टेशन से अहियापुर थानांतर्गत बैरिया बस स्टैण्ड की तरफ जा रहे हैं. प्राप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थानांतर्गत बैरिया बस स्टैण्ड के पास मादक पदार्थ के साथ एक महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया."- कोटा किरण कुमार, सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर

