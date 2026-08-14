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342 गिरफ्तार, 190 जेल भेजे गए.. स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन

342 गिरफ्तार, 190 जेल भेजे गए: सिटी एसपी ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान पूर्वी-1 अनुमंडल में पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली. जहां कुल 72 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 43 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. वहीं, टाउन-1 और टाउन-2 अनुमंडल क्षेत्र में संयुक्त रूप से 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है.

मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने विशेष अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए जिलेभर में छापेमारी और जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित आरोपितों को गिरफ्तार किया गया.

मुजफ्फरपुर: स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों और फरार वांछित आरोपितों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 342 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 190 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

"मुजफ्फरपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बीती रात्रि सम्पूर्ण जिले में चलाये गये विशेष समकालीन अभियान के तहत कुल 342 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 190 अभियुक्त जेल भेजे गए हैं. अपराधियों और फरार आरोपितों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा."- मो. मोहिबुल्लाह अंसारी, पुलिस अधीक्षक, नगर, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर में 342 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण: मोहिबुल्लाह अंसारी ने विशेष अभियान के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसएसपी ने ब्रह्मपुरा और सकरा थाना का औचक निरीक्षण भी किया. इस दौरान उन्होंने थानों में चल रही कार्रवाई की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को अपराध नियंत्रण के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.

आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस: सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है. जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी किन-किन आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं. वहीं, अहियापुर थाना क्षेत्र समेत जिले के कुछ अन्य इलाकों में कार्रवाई के दौरान सामान बरामद किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.

190 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल (ETV Bharat)

स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ी: नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जिले में पुलिस की निगरानी, वाहन जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम लोगों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है.

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