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खिलौने का लालच देकर की थी हैवानियत, मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने दोषी मुकेश राय को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव का है. विशेष पॉक्सो कोर्ट-3 की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट आरोपी को दोषी करार दे चुकी थी.

गिफ्ट देने के बहाने बुलाकर किया था दुष्कर्म: अभियोजन के अनुसार, 31 मई 2025 की रात आरोपी ने किशोरी को गिफ्ट देने का झांसा देकर घर से बुलाया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी. इसके बाद एक जून 2025 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

डीएनए रिपोर्ट बनी अहम साक्ष्य: मामले की जांच के दौरान पीड़िता और आरोपी के कपड़ों का डीएनए परीक्षण कराया गया. जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. अभियोजन पक्ष ने इसे कोर्ट में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में पेश किया, जिसने ट्रायल के दौरान अहम भूमिका निभाई.

विशेष लोक अभियोजक ने रखे साक्ष्य: अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए. अधिवक्ता मिक्की कुमारी ने भी उनका सहयोग किया. सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे थे सवाल: इस मामले में शुरुआती पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे थे. आरोप था कि घटना की रात परिजन तुर्की थाना पहुंचे, लेकिन तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय उन्हें महिला थाना भेज दिया गया. इसके बाद तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद कार्रवाई तेज हुई. तत्कालीन एसएसपी सुशील कुमार ने 4 जून 2025 को तत्कालीन तुर्की थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, दारोगा मंजर आलम और एएसआई मो. फरीदी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया था.