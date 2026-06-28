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जांता से कूचकर भाई को मार डाला, पारिवारिक विवाद में उठाया खौफनाक कदम

मुजफ्फरपुर में छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली. पारिवारिक विवाद में उसने जांता से वार किया. पढ़ें पूरी खबर..

Muzaffarpur Murder
मुजफ्फरपुर में भाई की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 2:52 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के मानशाही नवादा का मामला है. जहां रविवार सुबह छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जांता (पत्थर का घरेलू उपकरण) से हमला कर जान ले ली. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

भाई ने ली भाई की जान: मृतक की पहचान शत्रुघ्न महतो के 40 वर्षीय पुत्र संतोष महतो के रूप में हुई है. परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार सुबह संतोष महतो और उनके छोटे भाई अशोक महतो के बीच घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

एसडीपीओ पूर्वी-2 मनोज कुमार सिंह (ETV Bharat)

जांता से कूचकर भाई को मार डाला: आरोप है कि इसी दौरान अशोक महतो ने घर में रखे जांता से संतोष महतो के सिर पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से संतोष महतो की मौके पर ही मौत हो गई.घटना की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तबतक संतोष महतो दम तोड़ चुका था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया.

वहीं, सूचना मिलते ही मुसहरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. इस मामले में अबतक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

Muzaffarpur Murder
मुजफ्फरपुर में भाई ने भाई की ली जान (ETV Bharat)

आरोपी भाई गिरफ्तार: एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आपसी विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हुई है. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हुई. हत्या का आरोप मृतक के छोटे भाई पर है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक महतो को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

"मानशाही नवादा गांव में संतोष महतो की हत्या कर दी गई. उसके भाई अशोक के द्वारा ही लोढ़ा से मारकर हत्या की गई है. दोनों भाई के बीच आपसी विवाद है, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है."- मनोज कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी-02

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मुजफ्फरपुर में भाई की हत्या
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