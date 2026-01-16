ETV Bharat / state

खेत में चर गई बकरी तो ले ली बुजुर्ग महिला की जान, पड़ोसी ने पीट-पीटकर मार डाला

"हम खाद लेने गए थे. मेरे आने से पहले उनलोगों में मारपीट हुई थी. हम जब आ रहे थे तो हमको घेर लिया. हम भागकर पोता-पोती को लेकर वहां से भाग गए थे. धनेश्वर महतो ने मेरे बेटे को पकड़ लिया और मारपीट करने लगा. उसी दौरान मेरी पत्नी जब बेटे को बचाने आई तो उसको भी बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई."- ज्योतिक सहनी, मृत महिला के पति

बकरी चरने के विवाद में हत्या: बकरी चरने को लेकर विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने सुनैना देवी और उनके पति ज्योतिक सहनी को बांध लिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी. पिटाई के दौरान ही सुनैना देवी ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ज्योतिक सहनी को मुक्त कराया.

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना की सूचना पर मनियारी, कुढ़नी और तुर्की थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी. एसडीपीओ पश्चिमी-2 एसी ज्ञानी भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है.

मामाले में एक आरोपी गिरफ्तार: एसडीपीओ पश्चिमी-2 अवधेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि बकरी चरने को लेकर दोनों पड़ोसी में विवाद था. गुरुवार को फिर से झगड़ा हुआ और मारपीट में एक महिला की मौत हो गई. मृतक महिला की पहचान ज्योतिक सहनी की 59 वर्षीय सुनैना देवी के रूप में हुई है. एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया है. फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. बाकी सभी लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है.

मुजफ्फरपुर एसडीपीओ पश्चिमी-2 एसी ज्ञानी (ETV Bharat)

"ग्राम रतनौली में धनेश्वर सहनी और ज्योतिक सहनी के बीच बकरी चरने को लेकर विवाद हुआ था. फिर उसी रात ज्योतिक सहनी का बेटा अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था. धनेश्वर सहनी के परिवार को लगा को उन्हीं लोगों को गाली दे रहा है. उसी को लेकर दोनों परिवार में फिर से झगड़ा शुरू हो गया. उसी क्रम में चोट लगने से ज्योतिक की पत्नी सुनैना देवी की मौत हो गई. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है."- अवधेश चंद्र ज्ञानी, एसडीपीओ पश्चिमी-2, मुजफ्फरपुर

