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बिहार में जमीन कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने मारी 5 गोली

पांच राउंड फायरिंग: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अपराधियों ने करीब पांच राउंड फायरिंग की. गोली लगने से अंकित गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जमीन कारोबारी की हत्या: मृतक की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. परिजनों ने बताया कि अंकित कुमार किसी काम से रोहुआ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पहले से पीछा कर रहे अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी.

हत्या के बाद हमलावर फरार: घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे. इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार संदिग्धों की गतिविधियां कैद होने की बात कही जा रही है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.

क्या बोले सिटी एसपी?: घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि मृतक मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले थे और मुशहरी के प्रहलादपुर गांव में अपने मामा के घर रहकर जमीन की खरीद-बिक्री और ब्रोकर का काम करते थे. शुरुआती जांच में जमीन विवाद और आपसी रंजिश जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

"घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. करीब पांच राउंड फायरिंग की पुष्टि हुई है, हालांकि मृतक को कितनी गोलियां लगीं, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा."- मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर

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