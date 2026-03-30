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मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े कारोबारी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली

मुजफ्फरपुर में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. पढ़ें..

Muzaffarpur Murder
मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 4:06 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या कर दी गई. अहियापुर थाना क्षेत्र के व्यस्त बाजार समिति रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने गिट्टी-बालू और जमीन से जुड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल है.

कारोबारी की गोली मारकर हत्या: मृतक की पहचान गायघाट के बेरुआ गांव के प्रभाकर सिंह के रूप में हुई है. सोमवार को वह सड़क से गुजर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया, इसके बाद पीछे से ताबड़तोड़ गोली चला दी. गोली लगते ही प्रभाकर सिंह मौके पर ही गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

डीएसपी विनीता सिन्हा (ETV Bharat)

अस्पताल में तोड़ा दम: घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उसे तीन लगी थी.

तहकीकात में जुटी पुलिस: घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों की पहचान और उनके फरार होने के रूट का पता लगाया जा सके.

Muzaffarpur Murder
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा भी मौके पर मौजूद (ETV Bharat)

क्या बोलीं डीएसपी?: पुलिस उपाधीक्षक विनीता सिन्हा ने दावा किया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मृतक जमीन का कारोबार करते थे. परिवार और परिजनों की तरफ से जमीन कारोबार से जुड़े विवाद में हत्या की आशंका जताई गई है.

"मृतक की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव निवासी प्रभाकर सिंह के रूप में हुई है, जो जमीन का कारोबार करते थे. अहियापुर चौक के पास मकान लेकर रह थे. अज्ञात लोगों के द्वारा उनको तीन गोली मारी गई है. सभी एंगल से जांच चल रही है, जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे."- विनीता सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक

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