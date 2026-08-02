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जब शिक्षक बने केंद्रीय मंत्री, मुजफ्फरपुर के स्कूल में पढ़ाई मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर सांसद एवं केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद शनिवार को अचानक ब्रह्मपुरा के दाऊदपुर कोठी स्थित गवर्नमेंट एसएस स्कूल (जिला स्कूल) के निरीक्षण पर पहुंचे. उनके साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद थे.

क्लासरूम में पहुंचे सांसद: निरीक्षण के दौरान मंत्री जी सीधे कक्षा 10 में दाखिल हो गए और छात्रों से पढ़ाई को लेकर बातचीत शुरू की. इसके बाद उन्होंने खुद ब्लैकबोर्ड संभाला और शिक्षक की भूमिका निभाने लगे.

एक घंटे तक कराई पढ़ाई: करीब एक घंटे तक उन्होंने गणित के त्रिकोणमिति के सवाल हल कराए. साथ ही फिजिक्स और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में विद्यार्थियों को समझाया. छात्रों को यह देखकर काफी हैरानी हुई.

राजभूषण चौधरी निषाद ने बच्चों को पढ़ाया (ETV Bharat)

लक्ष्य और मेहनत की दी सलाह: विशेष कक्षा में मंत्री ने सिर्फ विषय ही नहीं पढ़ाए, बल्कि लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से पढ़ाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अनुशासित जीवन जीने की भी सलाह दी. उन्होंने भविष्य को लेकर गंभीर रहने पर जोर दिया.

छात्रों में दिखा उत्साह: केंद्रीय मंत्री को शिक्षक की तरह पढ़ाते देख छात्र-छात्राएं उत्साहित नजर आए. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक केंद्रीय मंत्री इतने सहज और प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं. मंत्री ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई प्रेरणादायक बातें भी बताई.