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मुजफ्फरपुर में चलती बस में लगी भीषण आग, 35 यात्रियों की बाल-बाल बची जान

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एनएच-27 पर चलती बस में भीषण आग लग गई. चालक की सूझबूझ से सभी 35 यात्री सुरक्षित बचे. रिपोर्ट: विवेक कुमार

MUZAFFARPUR BUS FIRE ACCIDENT
मुजफ्फरपुर में चलती बस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 9:37 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती बस में आग लग गयी. देखते ही देखते बस जलकर राख हो गयी. घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के एनएच-27 पर बरजी ओवरब्रिज के पास की है. बस में करीब 35 यात्री सवार थे. आग लगते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल बस को सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस धू-धू कर जलने लगी.

मोतिहारी से आ रही थी बस: जानकारी के अनुसार, यात्री बस मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी. देर रात करीब 12 बजे बरजी ओवरब्रिज से गुजरने के दौरान बस में अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. आग की लपटें तेजी से फैलने के बाद चालक ने बस रोक दी. इसके बाद यात्रियों को आनन-फानन में बस से बाहर निकाला गया.

मुजफ्फरपुर में चलती बस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अमृता कुमारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तत्काल आग बुझाने का काम शुरू किया. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में बस का अधिकांश हिस्सा जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. समय रहते यात्रियों को निकाला गया, टला बड़ा हादसा.

"प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है." - विनय कुमार, अग्निशमन अधिकारी

MUZAFFARPUR BUS FIRE ACCIDENT
मुजफ्फरपुर में चलती बस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

सभी 35 यात्री सुरक्षित: हादसे में राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी 35 यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. बस में आग लगने के बाद एनएच-27 पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

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