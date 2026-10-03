ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में परीक्षा से दो दिन पहले नहीं मिला एडमिट कार्ड, भड़कीं MDDM कॉलेज की छात्राएं

मुजफ्फरपुर में आक्रोशित छात्राएं ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू (BRABU) की स्नातक (यूजी) सेमेस्टर-4 की परीक्षा से ठीक दो दिन पहले शनिवार को छात्राओं का भारी आक्रोश देखने को मिला. एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज एमडीडीएम (MDDM) कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने मिठनपुरा मुख्य मार्ग को करीब एक घंटे तक जाम कर उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.