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'मौत के बाद मेरा फोन चेक करना' रोते हुए बनाया था वीडियो, बोले पिता- 'बेटी से मिलने ससुराल पहुंचा तो मिली लाश'

मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप ( ETV Bharat )

वह आगे कहती है कि ''मुझे कुछ होता है तो सबसे पहले मेरा फोन चेक किया जाए. मेरे फोन में बहुत कुछ मिलेगा. मैं मरना नहीं चाहती हूं, लेकिन मजबूरी में मरना पड़ रहा है.''

मौत से पहले बनाए गए वीडियो में जेबा कहती सुनाई दे रही है, ''गांव-समाज में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया. मुझे कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार मेरे शौहर, सास-ससुर होंगे. ये लोग कह रहे हैं कि फांसी लगाकर मार देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा. दवा खिलाकर तुमको मार देंगे.''

मृतका की पहचान 27 वर्षीय जेबा खातून के रूप में हुई है. घटना कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर वार्ड नंबर-3 की है. महिला के वीडियो सामने आने के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

मरने से पहले महिला ने पति, सास और ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि- ''अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे.'' उसने यह भी कहा कि- ''मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है.''

इधर, मृतका के पिता मोहम्मद सगीन अंसारी ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि उनके दामाद कोई काम नहीं करते थे. बेटी की जरूरतों का खर्च भी मायके वाले ही उठाते थे. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था.

जुमे की नमाज के बाद पहुंचे तो मिली बेटी की लाश

मोहम्मद सगीन अंसारी ने बताया कि उनका घर बेटी के ससुराल से करीब चार किलोमीटर की दूरी पर है. शुक्रवार सुबह वह बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचे थे. वहां दामाद वशिम रजा उर्फ चांद ने उनसे कहा कि बेटी अभी सो रही है, बाद में मिल लीजिएगा. इसके बाद वह लौट गए. पिता ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद जब वह दोबारा बेटी से मिलने पहुंचे तो उसकी लाश मिली. इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग वहां से फरार थे.

विवाहिता की घर में मिली लाश, ससुराल वाले फरार (ETV Bharat)

''गुरुवार रात करीब 10 बजे बेटी ने फोन कर बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है' इसके बाद रात में ही व्हाट्सएप पर बेटी का एक वीडियो मिला, जिसमें वह अपनी परेशानी बता रही थी' ससुराल पहुंचा तो मुझे उसकी लाश मिली. ससुराल पक्ष के लोग वहां से फरार थे''- मोहम्मद सगीन अंसारी, मृतक महिला के पिता

पिता ने हत्या की आशंका जताई

मृतका के पिता ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने पति वशिम रजा उर्फ चांद, सास, ससुर और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी सदस्य फरार हैं. सूचना मिलने पर कांटी थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची. मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

''पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही महिला की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस वीडियो और परिजनों के आरोपों के आधार पर भी जांच को आगे बढ़ा रही है.''- थानाध्यक्ष, कांटी थाना

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