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बिहार का 300 साल पुराना मुरली मनोहर मंदिर, जहां भक्तों की हर मनोकामना होती है पूरी

300 साल पुराना मंदिर, जहां कभी उतरते थे जहाज! बूढ़ी गंडक के पुराने घाट की गवाही देता मुजफ्फरपुर का मुरली मनोहर मंदिर. रिपोर्ट- विवेक कुमार

Murli Manohar Temple
राधे-कृष्ण और माता रुक्मिणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान सिर्फ बाबा गरीबनाथ और चतुर्भुज स्थान जैसे प्रसिद्ध मंदिरों से नहीं है. शहर की गलियों में कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं, जो अपने भीतर इतिहास की अनकही कहानियां समेटे हुए हैं. इन्हीं में से एक है मालीघाट स्थित मुरली मनोहर मंदिर.

300 वर्ष पुराना है मंदिर

मालीघाट मंदिर परिसर में लगे शिलापट्ट के अनुसार यह मंदिर करीब 300 वर्ष पुराना है. खास बात यह है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक, कभी बूढ़ी गंडक नदी मंदिर के पीछे से होकर बहती थी और यह इलाका नदी का घाट हुआ करता था.

Murli Manohar Temple
मंदिर प्रांगण (ETV Bharat)

एक तरफ राधा-कृष्ण, दूसरी तरफ बजरंगबली

मुरली मनोहर मंदिर दो हिस्सों में बंटा हुआ है. सड़क के एक तरफ भगवान राधा-कृष्ण की ठाकुरबाड़ी है, जबकि दूसरी तरफ बजरंगबली का मंदिर है. मंदिर की प्रतिमाओं और भगवान के स्थान को लेकर पुजारी और स्थानीय लोग इसकी प्राचीनता का उल्लेख करते हैं. बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण करीब 300 साल पहले साहू रोड के साहू परिवार के पूर्वजों ने कराया था.

Murli Manohar Temple
मंदिर में विराजमान बजरंगबली (ETV Bharat)

65 साल से मंदिर में रहकर कर रहे पूजा

मंदिर के पुजारी उपेंद्र झा बताते हैं कि वह पिछले करीब 65 वर्षों से इसी मंदिर परिसर में रह रहे हैं. उनके अनुसार, बचपन से उन्होंने इस मंदिर में भगवान की पूजा-अर्चना और सेवा की है. वह बताते हैं कि करीब 65 साल पहले मंदिर के पीछे बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह था. समय के साथ शहर के विस्तार और आधुनिकता के बीच नदी का स्वरूप और प्रवाह क्षेत्र संकीर्ण होता चला गया.

''मंदिर के आसपास का इलाका कभी नदी किनारे का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था. यही वजह है कि मंदिर की धार्मिक महत्ता के साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी लोगों को आकर्षित करता है.''- उपेंद्र झा, मंदिर के पुजारी

MURLI MANOHAR TEMPLE
मंदिर के पुजारी उपेंद्र झा (ETV Bharat)

जहां कभी था घाट, वहां आज मंदिर की घंटियां

स्थानीय निवासी मनिरंजन कुमार बताते हैं कि बुजुर्गों से सुनने को मिलता है कि यहां पहले बूढ़ी गंडक नदी का घाट हुआ करता था. दूर-दराज से व्यापारी यहां आते थे. जहाज से सामान और लोग घाट पर उतरते थे और इसके बाद मंदिर में पूजा-पाठ करते थे. यही वजह है कि स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से लंबे समय से जुड़ी हुई है.

''मेरी उम्र करीब 50 वर्ष है और जब से मुझे होश है, तब से इस मंदिर को करीब 300 वर्ष पुराना ही बताया जाता रहा है. जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होती है और रात में जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.''- अभय कुमार सिंह, स्थानीय निवासी

MURLI MANOHAR TEMPLE
स्थानीय निवासी अभय कुमार सिंह (ETV Bharat)

'मेरी हर मनोकामना पूर्ण हुई'

वैशाली से परिवार के साथ पूजा-अर्चना करने पहुंचे दीपक कुमार बताते है कि पहले उन्हें काफी परेशानी थी. परिवार से लेकर नौकरी तक में टेंशन व्याप्त था. तीन साल पहले वह इस मंदिर आए उसके बाद सभी परेशानी दूर हो गई. इसके बाद वह महीने में एक बार जरूर इस मंदिर में पूजा करने आते हैं.

जन्माष्टमी पर उमड़ते हैं श्रद्धालु

मुरली मनोहर मंदिर में भगवान राधा-कृष्ण के प्रति लोगों की विशेष आस्था है. जन्माष्टमी के मौके पर यहां भव्य पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

MURLI MANOHAR TEMPLE
300 साल पूराना मंदिर (ETV Bharat)

करीब तीन शताब्दियों से खड़ा यह मंदिर आज भी मुजफ्फरपुर के बदलते स्वरूप का गवाह बना हुआ है. कभी जिस जगह नदी का घाट और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, वहां आज मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं. यही धार्मिक आस्था और इतिहास का मेल मुरली मनोहर मंदिर को मुजफ्फरपुर के दूसरे मंदिरों से अलग पहचान देता है.

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