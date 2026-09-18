प्यार किया.. लड़की को लेकर भागा.. फिर खुद की हत्या की रची साजिश.. ऐसे खुला राज
चार साल बाद जिंदा मिला 'मृतक', प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए रची थी हत्या की साजिश. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : September 18, 2026 at 1:21 PM IST
मुजफ्फरपुर : चार साल पहले जिस युवक की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी, वह अचानक थाने में जिंदा पहुंच गया. प्रेम प्रसंग को छिपाने और परिवार की नजरों से गायब होने के लिए युवक ने खुद की हत्या की झूठी कहानी रची थी. पुलिस के सामने पहुंचने के बाद उसने पूरे मामले का खुलासा किया.
दरअसल, मुजफ्फरपुर में चार साल पुराने एक चर्चित हत्याकांड में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. देवरिया थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में जिस युवक सोनू कुमार की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वह चार साल बाद जिंदा और सकुशल पुलिस के सामने हाजिर हो गया. पुलिस पूछताछ में सोनू ने बताया कि उसने अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने और परिवार की नजरों से दूर रहने के लिए खुद की हत्या की झूठी कहानी रची थी.
व्हाट्सएप पर भेजी थी खून से सनी तस्वीर
मामले की शुरुआत 6 नवंबर 2022 को हुई थी. गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र का रहने वाला सोनू कुमार दुकान का सामान खरीदने के लिए करीब 50 हजार रुपये नकद लेकर पटना जाने की बात कहकर घर से निकला था. इसके बाद वह लापता हो गया. 9 नवंबर 2022 को उसके भाई धीरज प्रसाद श्रीवास्तव ने थावे थाने में सोनू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई.
इसी दौरान परिजनों के व्हाट्सएप पर सोनू के मोबाइल से एक ऑडियो मैसेज और उसके सिर से खून निकलने की तस्वीर भेजी गई. ऑडियो में कथित तौर पर बताया गया कि कुछ लोगों ने पैसे और बैग छीनने के लिए उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी. इस सूचना के बाद मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना में कांड संख्या 25/23 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया.
देवरिया थाना क्षेत्रान्तर्गत तथाकथित मृतक सकुशल बरामद— Muzaffarpur Police (@MuzaffarpurPol3) September 17, 2026
सुश्री अभिजीत कौर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर द्वारा किये गये प्रेस वार्ता का अंश.. #MuzaffarpurPolice #DeoriaPolice #BiharPolice #PoliceAction #MissingPerson #RecoveredSafely #जनसेवा #सुरक्षित_मुजफ्फरपुर pic.twitter.com/idpExfAZnl
पुलिस ने बनाई विशेष जांच टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश और एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी सोनू के संबंध में कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका.
प्रेम प्रसंग ने खोला चार साल पुराने राज का दरवाजा
मामले में नया मोड़ तब आया, जब सोनू के प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक अलग मामला सामने आया. थावे थाने में एक युवती की मां की ओर से अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने दोनों मामलों को जोड़कर जांच शुरू की तो सामने आया कि सोनू के लापता होने और कथित हत्या की कहानी के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोनू ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था और वह युवती को साथ लेकर दूसरे राज्य चला गया था.
चार साल बाद खुद थाने पहुंचा सोनू
पुलिस की लगातार कार्रवाई और दबिश के बाद सोनू कुमार आखिरकार 17 सितंबर 2026 को देवरिया थाने में खुद उपस्थित हो गया. पुलिस के सामने उसने अपनी कथित साजिश का खुलासा किया. सोनू के मुताबिक, प्रेम प्रसंग को लेकर उसने परिवार और अन्य लोगों से खुद को छिपाने के लिए अपनी हत्या का पूरा ड्रामा तैयार किया था.
कानून को गुमराह करने पर होगी कार्रवाई
सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने बताया कि सोनू ने पूछताछ में खुद की हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की है. अब मामले में कानून को गुमराह करने और झूठी कहानी के आधार पर मामला दर्ज कराने को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
''9 नवंबर 2022 को सोनू के भाई ने उसके लापता होने की सूचना दी थी. बाद में उसके मोबाइल से ऑडियो और खून से सनी तस्वीर भेजी गई, जिसके आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई थी. बाद में प्रेम प्रसंग से जुड़े अपहरण के मामले की जांच के दौरान दोनों मामलों के बीच कनेक्शन सामने आया.''- अभिजीत कौर, एसडीपीओ, सरैया
ये भी पढ़ें:-
पूरी रात दौड़ती रही दो थानों की पुलिस..अंत में होटल के बाथरूम में मिला क्लर्क
प्रेमी के साथ रहने के लिए रची खुद की हत्या की झूठी साजिश, महाराष्ट्र में मिली गायब लड़की