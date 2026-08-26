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25 FIR, 8 में नामजद.. चिराग पासवान के विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार

मुजफ्फरपुर में जमीन कब्जाने और रंगदारी मामलों में लोजपा रामविलास विधायक अमित कुमार रेनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. रिपोर्ट-विवेक कुमार

LJPR MLA Amit Kumar Renu
बेलसंड विधायक अमित कुमार रेनू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2026 at 10:02 AM IST

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मुजफ्फरपुर: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लोजपा रामविलास से बेलसंड विधायक अमित कुमार रेनू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जमीन कब्जाने, रंगदारी और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर मामलों में पुलिस की जांच के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. मंगलवार देर शाम मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी.

"अमित कुमार रेनू और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ अब तक कुल 25 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं. इनमें आठ मामलों में विधायक स्वयं नामजद आरोपी हैं. एक मामले में जमीन खाली कराने के लिए करीब 50 लोगों के साथ पहुंचने, जेसीबी और अन्य वाहनों के इस्तेमाल के आरोप हैं." -कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

केस की जानकारी देते एसएसपी कांतेश मिश्रा (ETV Bharat)

अहियापुर थाना क्षेत्र का मामला: मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के उरांडिह का है. यहां जमीन की चहारदीवारी और घरों में तोड़फोड़ की घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी सुमित श्रीवास्तव और एक अन्य आरोपी शन्नी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके बाद अन्य पीड़ितों ने भी पुलिस को आवेदन दिया.

विधायक के भाई पर भी आरोप: एसएसपी ने बताया कि जांच में सीतामढ़ी के बेलसंड विधायक अमित कुमार रेनू के भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह का नाम भी सामने आया है. पुलिस ने विधायक और उनके भाई के खिलाफ सर्च वारंट प्राप्त कर छापेमारी की. इस दौरान पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बैंक पासबुक और वर्ष 2017 का हस्ताक्षरित ब्लैंक स्टांप पेपर बरामद हुआ है.

LJPR MLA Amit Kumar Renu
घटनास्थल पहुंचे एसएसपी कांतेश मिश्रा (ETV Bharat)

कार्यालय से दो कथित सरगना गिरफ्तार: इसी जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के दो कथित सरगना विधायक के कार्यालय में छिपे हुए हैं. सीतामढ़ी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में नन्हे सिंह और छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया. एसएसपी के मुताबिक छोटू कुमार का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है.

पुलिस टीम को मिली धमकी: गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सोनू कुमार सिंह के कच्ची-पक्की थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार के यहां छिपे होने की जानकारी मिली. पुलिस ने वहां लगातार छापेमारी की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी. इस दौरान आरोपी के रिश्तेदारों पर पुलिस टीम को धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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घटनास्थल पहुंचे एसएसपी कांतेश मिश्रा (ETV Bharat)

पुलिस कर रही गिरफ्तारी की तैयारी: एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि विधायक के खिलाफ रुन्नी सैदपुर थाने में भी जबरन वसूली, रंगदारी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा मामला दर्ज है. पुलिस अब न्यायालय से वारंट प्राप्त कर विधायक की गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है. वहीं, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

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