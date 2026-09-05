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नोटबुक में शराब की तस्करी, प्रिंस को खोज रही पुलिस

ऑटो में तीन बोरियां मिलीं. पहली नजर में बोरियों में नोटबुक के बंडल दिखाई दिए. लेकिन पुलिस को शराब की खेप होने की सूचना पहले से थी. इसलिए बारीकी से जांच की गई. नोटबुक को खोलने पर पुलिस भी हैरान रह गई. करीब 18 बंडलों की नोटबुक के बीच का हिस्सा काटकर उसमें शराब की बोतलें छिपाई गई थीं.

दरअसल, मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग को सूचना मिली कि. भीखनपुर इलाके में ई-ऑटो के जरिए शराब की खेप पहुंचाई जाने वाली है. उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम के निर्देश पर टीम गठित की गई. एसआई राजा जन्मेजय के नेतृत्व में टीम कार्रवाई के लिए भेजी गई. टीम ने सूचना के आधार पर ई-ऑटो को रोककर तलाशी ली.

मुजफ्फरपुर: बिहार में शराबबंदी के 10 साल हो चुके हैं. लेकिन, इसके बावजूद राज्य में ना कभी शराब का सेवन बंद हुआ और ना ही इसकी तस्करी. सरकार और पुलिस प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद दोनों काम जारी है. मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का ऐसा तरीका सामने आया कि देखर माथा घूम जाएगा. आज सोच सकते हैं कि तस्करी कितनी हद तक सोच सकते हैं.

दो बोरियां ऑटो के पीछे खाली जगह में रखी थीं. तीसरी बोरी पीछे की दोनों सीटों के बीच रखी गई थी. पैकिंग इस तरह की गई थी कि जांच के दौरान भी आसानी से शराब का पता नहीं चल सके. पुलिस ने तुरंत ऑटो को कब्जे में लिया, ई-ऑटो से शराब की 360 बोतलें बरामद की हैं. मामले में ऑटो चालक मो. सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है.

बरामद नोटबुक (ETV Bharat)

एक ट्रिप के एक हजार

पूछताछ में गिरफ्तार चालक सद्दाम अंसारी ने पुलिस को बताया कि शराब की खेप उसे प्रिंस नाम के व्यक्ति ने दी थी. एक ट्रिप में शराब पहुंचाने के बदले उसे 1 हजार रुपये मिलने थे. चालक ने खुद को इस नेटवर्क में नया बताया है. उसने शराब कहां से आई और किसे पहुंचानी थी, इसकी जानकारी होने से इनकार किया है. हालांकि उत्पाद विभाग गंभीरता से उससे पूछताछ कर रहा है.

नहीं काम आया तरीका

उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि तस्कर शराब छिपाकर ले जाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. इस बार नोटबुक के बीच जगह बनाकर शराब की बोतलें छिपाई गई थीं, लेकिन पुलिस को पहले से इसकी सूचना मिल गयी थी कि शराब की खेप आने वाली है. इसलिए गहनता से जांच में शराब बरामद हुई.

बरामद नोटबुक को देखते उत्पाद अधिकारी (ETV Bharat)

"पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है. पुलिस प्रिंस और शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. खेप कहां से आई थी और मुजफ्फरपुर में इसे किसे पहुंचाया जाना था, इसकी जांच जारी है." -प्रकाश कुमार राम, इंस्पेक्टर, उत्पाद विभाग

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