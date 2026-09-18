पहले हत्या फिर दोनों आंखें फोड़ी.. पत्नी फरार, कमरे में मिला शख्स का शव
मुजफ्फरपुर में किराए के कमरे से मजदूर का शव बरामद हुआ है. उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी गई है. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : September 18, 2026 at 1:38 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के चेहरे और आंखों पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. जिससे आशंका जताई जा रही है कि पहले उसकी हत्या की गई है, फिर दोनों आंखें फोड़ दी गईं हैं. घटना चाणक्यपुरी स्थित रोड नंबर-6 की है.
मृतक की पहचान मीनापुर के राघोपुर निवासी उपेंद्र पासवान (35 वर्ष) के रूप में हुई है. उपेंद्र करीब ढाई महीने से चाणक्यपुरी रोड नंबर-6 स्थित एक मकान में किराए पर पत्नी और दो बच्चों के साथ रह रहा था. वह मजदूरी करता था.
पत्नी और दोनों बच्चे गायब
घटना की जांच में पुलिस के सामने एक अहम बिंदु यह है कि उपेंद्र की मौत के बाद उसकी पत्नी और दोनों बच्चे भी मौके पर नहीं मिले हैं. पुलिस उनकी तलाश के साथ-साथ परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.
कमरे में मिला शव
मकान मालिक शिव शंकर सिंह ने बताया कि उपेंद्र ने उनका कमरा 1,800 रुपये मासिक किराए पर लिया था. शुक्रवार सुबह रोज की तरह एक व्यक्ति मकान में दूध देने पहुंचा. पहले उसने एक किरायेदार को दूध दिया और इसके बाद उपेंद्र के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई. अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने दरवाजे को धक्का दिया, जिसके बाद दरवाजा खुल गया. कमरे के अंदर उपेंद्र का शव पड़ा था.
"दूधवाला जब दूध देने के लिए चिल्लाया लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा को धकेला. अंदर वह गिरा हुआ था. फिर उसने बगल के रेंटर को बोला. हमको भी पता चला तो डायल 112 पर फोन किए."- शिव शंकर सिंह, मकान मालिक
परिवार में विवाद की जानकारी नहीं
मकान मालिक ने बताया कि उपेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. परिवार के बीच किसी तरह के विवाद की उन्हें जानकारी नहीं थी. पुलिस अब आसपास के लोगों और मकान मालिक से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
सूचना के बाद अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. टाउन-2 एसडीपीओ कार्तिकेयन केए भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है.
क्या बोले थानाध्यक्ष?
अहियापुर थानाध्यक्ष शरत कुमार ने बताया कि चाणक्यपुरी रोड नंबर-6 में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी. एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
"मृतक यहां रेंट पर रहता था. सुबह कंट्रोल से जानकारी मिली कि एक आदमी का शव इसके घर में है. वह करीब दो-ढाई महीने से रहता था. लेबर का काम करता था. पत्नी और दो बच्चे रहते थे लेकिन अभी कोई नहीं है."- शरत कुमार, थानाध्यक्ष, अहियापुर थाना
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