CBI को भी नहीं मिली 'खुशी'..5 साल पहले सरस्वती पूजा पंडाल से लापता हुई थी मासूम

पड़ोसी पर अपहरण के आरोप: ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर के अनुसार खुशी के पिता राजन साह ने बताया था कि एक पड़ोसी खुशी को बाइक से घुमाने के लिए ले गया था. इसके बाद कभी वापस नहीं आयी. काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला था तो पिता राजन साह ने 17 फरवरी को ब्रह्मपुरा थाने में अज्ञान के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

साल 2021 की घटना: 16 फरवरी 2021 को पमरिया टोला में सरस्वती पूजा की चहल-पहल थी. पूजा पंडाल में एक ओर भक्ती गीत बज रही थी तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के बच्चे इधर-उधर उधम मचा रहे थे. इसमें एक खुशी भी शामिल थी जो बच्चों के साथ मिलकर पूजा पंडाल के पास खेल रही थी.

पूजा पंडाल से लापता हो गयी थी खुशी: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना के पमरिया टोला में जिस पूजा पंडाल से खुशी लापता हुई थी, वहां आज भी पूजा होती है. ढोल-नगाड़ों की आवाज़, पंडालों की सजावट और बच्चों की चहल-पहल दिखाई देती है, लेकिन खुशी नजर नहीं आती है.

"इसी पूजा पंडाल से बच्ची को उठाकर ले गया था. पुलिस अगर खोजबीन करती को खुशी कब का मिल गयी होती. अब मुझे मां सरस्वती से ही उम्मीद है. मेरी खुशी जल्दी लौटेगी." -मेनका देवी, खुशी की मां

मुजफ्फरपुर: पिछले 5 साल से मेनका हर साल सरस्वती पूजा पंडाल में खुशी का इंतजार करती है. इन 5 साल में मेनका की आंखों में कभी आंसू नहीं सूख पाए. सिसक-सिसक कर कहती है 'अब पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं. मां सरस्वती ही मेरी खुशी को वापस लेकर आएगी.'

जांच पड़ने लगी थी कमजोर: शुरुआती जांच में मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूर्वी चंपारण के चकिया थाने के बरमदिया गांव निवासी अमन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. 30 अप्रैल 2021 को स्थानीय पुलिस ने इस मामले में अमन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे केस कमजोर पड़ने लगा.

कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग: पुलिस की इस कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं थे. इसलिए पटना हाईकोर्ट का रुख किए. पटना हाईकोर्ट में खुशी की बरामदगी की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की. अधिकवक्ता ओम प्रकाश ने मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीसीबीआई जांच की मांग की थी.

2022 में सीबीआई जांच के आदेश: ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर के अनुसार अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि तत्कालीन एसएसपी सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं. इस दौरान कई अनियमित्ता का भी आरोप लगाया था. इसको देखते हुए कोर्ट ने पाया कि इस केस की जांच लोकल पुलिस के द्वारा नहीं हो सकती है. 14 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने आदेश दिया कि केस के सभी कागजात सीबीआई के हवाले कर दी जाए.

5 लाख रुपये इनाम की घोषणा: इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की. बच्ची को खोजने वाले को 5 लाख रुपये इनाम की भी घोषणा की गयी थी. इस दौरान खुशी के पिता राजन साह, मां मेनका और दादी उमा देवी का पॉलीग्राफ टेस्ट करायी, लेकिन कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया.

5 साल से जांच कर रही सीबीआई: जुलाई 2024 में शहर के लक्ष्मी चौक स्थित मछली मंडी के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पटना तलब किया गया था, लेकिन यहां भी कुछ हाथ नहीं लगा. इधर, 13 जनवरी 2025 को मामले में सीबीआई ने पिता राजन साह और मोहल्ले के पान दुकानदार विक्की कुमार का नार्को टेस्ट कराने की बात कही है. मां मेनका को उम्मीद है कि उनकी खुशी लौटकर आएगी.

