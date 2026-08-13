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मुजफ्फरपुर की खादी का तिरंगा देशभर में लहराएगा, 5 लाख से ज्यादा के ऑर्डर

मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग के तिरंगे की मांग देशभर में बढ़ी. स्वतंत्रता दिवस से पहले 5 लाख रुपये से अधिक के ऑर्डर. विवेक कुमार की रिपोर्ट

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मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 8:30 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित खादी ग्रामोद्योग में तैयार हो रहे खादी के तिरंगे की मांग देशभर में तेजी से बढ़ गई है. 15 अगस्त 2026 को देश जब अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उससे पहले ही अलग-अलग राज्यों और जिलों से ऑर्डर आ चुके हैं. अब तक 5 लाख रुपये से अधिक कीमत के तिरंगे भेजे जा चुके हैं और 14 अगस्त तक मांग में और इजाफा होने की उम्मीद है.

स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ी मांग: खादी ग्रामोद्योग के स्टोर मैनेजर सरोज कुमार के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष रूप से खादी के तिरंगे तैयार किए जाते हैं. इस वर्ष भी देश के विभिन्न हिस्सों से ऑर्डर मिले हैं. कई खेप भेज दी गई हैं, जबकि बाकी ऑर्डर पर काम जारी है. आने वाले एक-दो दिनों में और ऑर्डर भी रवाना किए जाएंगे.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

हर घर तिरंगा अभियान का असर: सरोज कुमार ने बताया कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान ने खादी और उससे जुड़े उत्पादों को नई पहचान दी है. तिरंगे के प्रति लोगों के उत्साह के साथ खादी के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है. मुजफ्फरपुर की खादी का तिरंगा अपनी गुणवत्ता और पारंपरिक पहचान के कारण देशभर में पसंद किया जा रहा है.

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खादी ग्रामोद्योग के स्टोर मैनेजर सरोज कुमार (ETV Bharat)

"अब तक 5 लाख रुपये से अधिक के तिरंगों के ऑर्डर पूरे कर अलग-अलग जगहों पर भेजे जा चुके हैं. आने वाले एक-दो दिनों में कुछ और ऑर्डर भी भेजे जाएंगे. पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश के अलग-अलग हिस्सों से तिरंगे के ऑर्डर मिले हैं."-सरोज कुमार, स्टोर मैनेजर

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

स्थानीय बाजार में भी बिक्री तेज: सरैयागंज स्थित खादी ग्रामोद्योग के बिक्री केंद्र के प्रबंधक इंद्रजीत शाही ने जानकारी दी कि स्थानीय बाजार में भी मांग बढ़ी है. मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर और वैशाली सहित आसपास के जिलों से लोग तिरंगा खरीदने आ रहे हैं. जिले के विभिन्न प्रखंडों से भी बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं.

"बाजार में खादी के तिरंगे की मांग बढ़ गई है. कई जिलों से लोग तिरंगा खरीदने पहुंच रहे हैं. जिले के अलग-अलग प्रखंडों से भी बड़ी संख्या में लोग खादी ग्रामोद्योग से तिरंगे की खरीदारी कर रहे हैं."- इंद्रजीत शाही, प्रबंधक, बिक्री केंद्र

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रोजाना 400 से 500 तिरंगे की बिक्री (ETV Bharat)

रोजाना 400 से 500 तिरंगे की बिक्री: लालबाबू सिंह ने बताया कि "फिलहाल प्रतिदिन करीब 400 से 500 तिरंगे बिक रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है. खादी के कपड़े से तिरंगे तैयार करने, सिलाई करने और गुणवत्ता जांच करने का काम तेजी से चल रहा है."

कारीगरों को मिला अतिरिक्त काम: दर्जनों कुशल और अनुभवी कारीगर गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए तिरंगे तैयार कर रहे हैं. बढ़ती मांग से स्थानीय कारीगरों को भी अतिरिक्त रोजगार मिला है. खादी ग्रामोद्योग में तैयार तिरंगे अब मुजफ्फरपुर से निकलकर देश के कोने-कोने तक पहुंच रहे हैं.

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मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग (ETV Bharat)

14 अगस्त तक और तेजी की उम्मीद: अधिकारियों और कर्मचारियों को भरोसा है कि 14 अगस्त तक ऑर्डर और बिक्री में और तेजी आएगी. मुजफ्फरपुर की खादी का तिरंगा न केवल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का हिस्सा बन रहा है, बल्कि खादी उद्योग को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है.

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