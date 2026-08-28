3 गोली, 4 हमलावर और एक मर्डर.. वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, आखिर कौन हैं हत्यारे?
वैशाली के तीसियौता थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी विशाल कुमार सोनी की बेखौफ अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी. रिपोर्ट अमरेश
Published : August 28, 2026 at 9:01 AM IST
वैशाली: बिहार के हाजीपुर में गुरुवार रात अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद बदमाश व्यवसायी का बैग लेकर फरार हो गये. घटना जनदाहा के तीसीऔता थाना क्षेत्र स्थित राजा चिमनी के पास की है. वारदात के बाद इलाके के व्यापारियों में आक्रोश और दहशत का माहौल है.
वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी विशाल सोनी की हत्या : पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र निवासी विजय साह के 32 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार सोनी के रूप में हुई है. मृतक स्वर्ण व्यवसायी बिहार के मुजफ्फरपुर के रहनेवाले थे.
बदमाशों ने लूटपाट के दौरान मारी गोली : पुलिस ने बताया कि, हाजीपुर के तीसीऔता थाना क्षेत्र में बिंदी चौक और राम सुरेश चौक के बीच बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी विशाल कुमार सोनी को उस वक्त निशाना बनाया, जब वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक 4 सवार अपराधियों ने विशाल को घेरकर तीन गोलियां मारीं और उनका बैग लूटकर फरार हो गए.
बदमाशों ने गोली मारी, बैग लूटा और फरार : तिसिऔता थाना पुलिस ने बताया कि ''वारदात के बाद गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल कारोबारी को जनदाहा पीएचसी में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.''
तिसिऔता थानान्तर्गत घटित घटना के संबंध में..@bihar_police @dm_vaishali #hajipur#vaishali pic.twitter.com/vzSpw7exoj— Vaishali District Police, Bihar (@SpVaishali) August 27, 2026
''घटना की सूचना पर वरीय पुलिस पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी प्राप्त की. पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और घटना में शामिल अपराधकर्मियों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है.'' - शुभांकर मिश्रा, एसपी
मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे विशाल सोनी : स्थानीय लोगों ने बताया कि विशाल सोनी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मनियारी थाना क्षेत्र के चकएजी मनियारी निवासी थे. पिछले कुछ सालों से वे हाजीपुर के रामपुर सुरेश चौक के पास एक किराए के मकान में रहते थे. यहां उनकी बिंदी चौक के पास सोने की दुकान चलाते थे. गुरुवार रात दुकान बंद कर लौटने के दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है.
ये भी पढ़ें:
आधी रात बम के हमलों में कांपा इलाका, निशाने पर था किराना कारोबारी
कर्नाटक कैश वैन लूटकांड: बीदर STF को बिहार में लोगों ने बदमाश समझ पीटा, 25 लाख के दो इनामी गिरफ्तार