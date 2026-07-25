बिहार बंद: मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बहाल, ड्रोन से होगी मॉनिटरिंग.. सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी
मुजफ्फरपुर शहर में इंटरनेट सेवा को लेकर गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया है, पढ़ें पूरी खबर
Published : July 25, 2026 at 9:20 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार बंद को लेकर एहतियात के तौर पर मुजफ्फरपुर शहर में बंद की गई इंटरनेट सेवा शनिवार को फिर से बहाल कर दी गई. गृह विभाग की सहमति के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जनहित में यह निर्णय लिया. प्रशासन का कहना है कि जिले में विधि-व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहने के कारण इंटरनेट प्रतिबंध हटाने की अनुशंसा की गई थी.
मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बहाल: इससे पहले शुक्रवार शाम जारी आदेश में 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक नगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की गई थी. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था.
थाना प्रभारियों से मिली रिपोर्ट में स्थिति सामान्य: शुक्रवार शाम जिलाधिकारी गौरव कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों के साथ विधि-व्यवस्था की समीक्षा की. सभी थाना प्रभारियों से मिली रिपोर्ट में स्थिति सामान्य पाई गई. आईसा समेत अन्य संगठनों द्वारा आहूत बिहार बंद को देखते हुए एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कराई गई थी.
गृह विभाग के आदेश पर डीएम का फैसला: जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि समीक्षा के बाद जनहित में गृह विभाग से इंटरनेट प्रतिबंध हटाने की अनुशंसा की गई, जिसे मंजूरी मिलने के बाद सेवा बहाल कर दी गई. उन्होंने लोगों से अपील की कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें, कानून को हाथ में न लें और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं. यदि कोई उपद्रव करता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें.
सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी: डीएम ने कहा कि ''इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी रहेगी. भ्रामक, अफवाह फैलाने वाले या सामाजिक वैमनस्य पैदा करने वाले संदेशों को साझा करने से बचें. ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''
सोशल मीडिया पर पहले लगाया गया था प्रतिबंध: प्रशासन ने पहले नगर पुलिस अनुमंडल-1 और नगर पुलिस अनुमंडल-2 के क्षेत्रों में 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था. नगर-1 में पूरा शहरी क्षेत्र तथा नगर-2 में सदर, ब्रह्मपुरा और अहियापुर थाना क्षेत्र शामिल हैं. यह निर्णय युवाओं और छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था.
ड्रोन और सादे लिबास में पुलिस करेगी निगरानी: वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार बंद को लेकर पूरे जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. स्थानीय थाना पुलिस के अलावा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.
''25 क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) और 8 एसडीपीओ के नेतृत्व में सुपर पेट्रोलिंग की जाएगी. प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी, जबकि सादे लिबास में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जो बंद के दौरान किसी भी उपद्रवी गतिविधि पर नजर रखेंगे.'' - कांतेश कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक
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