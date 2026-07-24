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मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बंद, बिहार में उपद्रव के बीच सम्राट सरकार का बड़ा एक्‍शन

पेपर लीक प्रदर्शन के बाद अफवाहों को रोकने के लिए मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर

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मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 9:53 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने मुजफ्फरपुर में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया और कुछ संचार सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है.

मुजफ्फरपुर में 26 जुलाई तक इंटरनेट बंद: गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय एहतियाती कदम के रूप में लिया गया है, ताकि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाई जा सके तथा जिले में शांति, सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके. प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं, जिससे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है.

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मुजफ्फरपुर में 26 जुलाई तक इंटरनेट बंद (ETV Bharat)

इन प्लेटफॉर्म पर रहेगा प्रतिबंध: आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि के दौरान निम्नलिखित सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी. आदेश के तहत फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत करीब 24 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर संदेश, फोटो, वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री के आदान-प्रदान पर रोक लगा दी गई है.

इन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर: वहीं, आदेश में कहा गया है कि सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी इंटरनेट और इंट्रानेट आधारित सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. इन सेवाओं का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा, ताकि जरूरी सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित न हों

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इन प्लेटफॉर्म पर रहेगा प्रतिबंध (ETV Bharat)

26 जुलाई सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा आदेश: गृह विभाग के निर्देश के अनुसार यह प्रतिबंध 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके और जिले में सामान्य जनजीवन एवं शांति व्यवस्था बनी रहे.

प्रशासन की अपील: प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें. किसी भी सूचना की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. गृह विभाग के सचिव द्वारा जारी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं.

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अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें: प्रशासन (ETV Bharat)

जहानाबाद में विकास वैभव: वहीं छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास वैभव ने जहानाबाद का दौरा कर हालात का जायजा लिया. प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने कथित तौर पर सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की थी और जिलाधिकारी के आवास पर भी हमला किया था.

मगध रेंज के IG बोले- 'हिंसा भड़काने..': आईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कानून अपने हाथ में लेना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

''हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. हालात बेकाबू होने पर पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी. मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है.'' - विकास वैभव, मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी)

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