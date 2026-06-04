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'ICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी.. धुआं से अंधेरा हो गया और फिर..' 95 साल की राधा देवी की हिम्मत की कहानी

ICU में भर्ती 95 साल की राधा देवी ने दिखायी हिम्मत ( ETV Bharat )

राधा देवी ने दिखायी हिम्मत: राधा देवी की हिम्मत के कारण कई मरीजों की जान बच सकी, क्योंकि उन्होंने धुआं देखते ही हिम्मत दिखायी. पैरों में जान नहीं थी कि सीढ़ी नाप सकें, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन मास्क हटाकर किसी तरह से नीचे उतरीं और आग लगने की सूचना स्टाफ तक पहुंचाया.

"ऐसन लगले कि अंधेरा हो गईले. भीतर के हम कि जानबे, आग लगले धुआं उठले तो हम बेड से उतरकर भगलिए. मैडम और गार्ड के बतइली, तब मैडम जाकर देखलई." - राधा देवी, 95 साल की बुजुर्ग मरीज

ICU में भर्ती थीं 95 साल की महिला : राधा देवी को लो बीपी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था. राधा देवी ऑक्सीजन सपोर्ट पर थीं. बुजुर्ग महिला ने बज्जिका भाषा में अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि रात के लगभग तीन बजे उन्हें धुआं नजर आया. जो नजारा मैंने देखा उसे शायद अब कभी नहीं भूल पाऊंगी.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में मौत का तांडव देखने को मिला. असहाय पड़े मरीज बस मदद की राह देखते रह गए और आग ने मौत का रूप धारण कर लिया. इस आग में अबतक पांच मरीजों की जलकर मौत हो चुकी है. वहीं कई मरीज बुरी तरह से झुलस गए हैं. प्रसाद अस्पताल के पांचवें तल्ले पर स्थित आईसीयू में जब आग लगी तब वहां एक बेड में 95 साल की महिला राधा देवी भी भर्ती थीं.

छा गया अंधेरा.. घबराए थे सभी- राधा देवी: उन्होंने बताया कि "रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं बेड पर ही लेटी हुई थी.तभी अचानक आईसीयू के अंदर धुआं फैलता दिखाई दिया. पहले मुझे लगा कि कोई सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ ही देर में धुआं बढ़ गया और अंधेरा छा गया. सांस लेने में मुश्किल होने लगी. चारों तरफ मरीज घबराए हुए थे."

चल भी नहीं पा रही थी- राधा देवी: राधा देवी आगे बताती हैं कि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं वहीं पड़ी रही तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है. मैंने हिम्मत करते हुए ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे से हटाया. उम्र और बीमारी के कारण चलना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह से बेड से उठी और आईसीयू से बाहर निकलने लगी.

मरीज और उनके परिजनों के सामान (ETV Bharat)

आग लगने की दी सूचना: राधा देवी ने अपनी लोकल भाषा में बताया कि किसी तरह नीचे पहुंचकर मैडम और गार्ड को आईसीयू में आग लगने की सूचना दी. जानकारी देने के बाद परिजन और अस्पतालकर्मी इधर-उधर भागने लगे. अपनी हिम्मत से राधा देवी किसी तरह से मौत के मुंह से वापस आ गईं, लेकिन पांच मरीज इतने खुशकिस्मत नहीं थे.

आग से मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

पूरा मामला: मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में गुरुवार अहले सुबह तकरीबन 3 बजे आईसीयू वार्ड में आग लगने से पांच मरीजों की मौत हो गई है. उस वक्त आईसीयू में 13 मरीज भर्ती थे. वहीं आग दूसरे वार्डों तक भी पहुंच चुका था. आनन-फानन में कुल 20 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

मौके पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड में 20 से अधिक मरीज झुलसे हैं, जिनका इलाज जारी है. आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है. वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है.

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