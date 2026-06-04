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'रिटायर्ड जज से कराएं जांच', मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में लगी आग और पांच मरीजों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने गुरुवार को इस संबंध में दोनों आयोगों में याचिका दायर कर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

'मुजफ्फरपुर अग्निकांड की हो निष्पक्ष जांच' : अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि प्रसाद हॉस्पिटल में हुई घटना बेहद दुखद और गंभीर है. अस्पताल में आग लगने के बाद मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली तथा राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना से मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है.

मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा (ETV Bharat)

''पूरे मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (रिटायर्ड जज) की निगरानी में कराई जाए, ताकि घटना के वास्तविक कारणों और संभावित लापरवाही की निष्पक्ष पड़ताल हो सके. साथ ही, यदि जांच में अस्पताल प्रबंधन या अन्य संबंधित पक्षों की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.''- एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता

FIR का आदेश : इधर तरहुत कमिश्नर ने मामले में बड़ा संज्ञान लेते हुए अस्पताल के मालिक और प्रबंधक पर एफआईआर करने का आदेश दिया है. मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने भी कहा था कि मामले में पांच सदस्यीय टीम जांच के लिए बनाई गई है. यही नहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी कहा था कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.