'रिटायर्ड जज से कराएं जांच', मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा
मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लग गई. इसमें पांच लोगों की जान चली गई है. मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच चुका है. पढ़ें
Published : June 4, 2026 at 5:33 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में लगी आग और पांच मरीजों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने गुरुवार को इस संबंध में दोनों आयोगों में याचिका दायर कर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
'मुजफ्फरपुर अग्निकांड की हो निष्पक्ष जांच' : अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि प्रसाद हॉस्पिटल में हुई घटना बेहद दुखद और गंभीर है. अस्पताल में आग लगने के बाद मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली तथा राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना से मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है.
''पूरे मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (रिटायर्ड जज) की निगरानी में कराई जाए, ताकि घटना के वास्तविक कारणों और संभावित लापरवाही की निष्पक्ष पड़ताल हो सके. साथ ही, यदि जांच में अस्पताल प्रबंधन या अन्य संबंधित पक्षों की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.''- एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता
FIR का आदेश : इधर तरहुत कमिश्नर ने मामले में बड़ा संज्ञान लेते हुए अस्पताल के मालिक और प्रबंधक पर एफआईआर करने का आदेश दिया है. मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने भी कहा था कि मामले में पांच सदस्यीय टीम जांच के लिए बनाई गई है. यही नहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी कहा था कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पांच अधिकारियों की टीम गठित : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पांच अधिकारियों की टीम गठित की है. विस्तृत रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इस जांच टीम में अपर समाहर्ता आपदा, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, सिविल सर्जन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी को शामिल किया गया है.
क्या हुआ था? : दरअसल, गुरुवार तड़के तकरीबन 3 बजे प्रसाद हॉस्पिटल में आग लग गई. आईसीयू में यह आग लगी. धीरे-धीरे इसने विकराल रूप धारण कर लिया. अस्पताल के कई हिस्सों में धुआं फैल गया था, जिससे अफरा-तफरी मच गई. घटना में अब तक 5 मरीजों की मौत हुई है, जबकि अन्य मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया. मृतकों में शशांक कुमार, उदय कुमार, कृष्णनंदन सिंह, गीता देवी और चंचला वर्मा शामिल हैं.
ये भी पढ़ें :-
मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 5 की मौत, दिल्ली दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री निशांत, JDU बोला- जिम्मेदारी कौन लेगा?
'ICU में आग लगी थी.. लोग भाग रहे थे.. कोई बचाने वाला नहीं था..' मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड की पूरी कहानी
'जमीन बेचकर इलाज के लिए पैसे दिए थे' मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद गायब मरीज को ढूंढते रहे परिजन
'मिल गए बृजनंदन राय', मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड के 4 घंटे बाद परिजनों ने ली राहत की सांस, ICU में थे भर्ती