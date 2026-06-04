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मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड: ये चित्कार सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा

मुजफ्फरपुर में आज तड़के आग लग गई. इसमें 4 लोगों की जान चली गई. परिजन अस्पताल में भर्ती अपने मरीज की तलाश कर रहे हैं.

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बृजनंदन राय के रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 10:39 AM IST

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मुजफ्फरपुर : एक दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर में यह सुलग गई. प्रसाद अस्पताल में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे आग लग गई. देखते ही देखते पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

अस्पताल में भर्ती मरीज को ढूंढ रहे परिवार वाले : इस आग में झुलसकर अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. इस हादसे के बाद आयी एक तस्वीर ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया है. परिजन अपने मरीज को ढूंढ रहे हैं, पर उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है.

रो-रोकर अपनी बात सुनाते परिजन (ETV Bharat)

बहू और बेटे का रो-रोकर बुरा हाल : भीषण आग के बाद मनियारी थाना क्षेत्र के रहने वाले बृजनंदन राय उर्फ विद्या राय की तलाश में परिजन परेशान हैं. परिजनों ने प्रशासन से जल्द से जल्द विद्या राय के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है. बृजनंदन राय के बहू और बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है.

''जब इलाज कराने आए थे तो कहा गया था पहले रुपया दो फिर इलाज होगा. 20 हजार रुपया लाकर दिए थे. जमीन बेचकर इलाज के लिए रुपए दिए थे, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं चल रहा है. चार घंटे से मरीज को खोज रहे हैं.''- बृजनंदन राय की बहू

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बृजनंदन राय की बहू (ETV Bharat)

कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट : दरअसल, ब्रजनंदन राय सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे. इसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आग लगने के बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. इसमें कई परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है.

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अस्पताल के बाहर फायर ब्रिगेड की टीम (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने डीएम से की बात : मुजफ्फरपुर अस्पताल में हुए इस भीषण अग्निकांड में कृष्णनंदन प्रसाद सिंह (76), गीता देवी (62), शशांक (30) और उदय कुमार (57) की मौत हो चुकी है. सीएम सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक प्रकट किया है. इधर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर के डीएम से बात की है और पूरी घटना की जानकारी ली है.

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मुजफ्फरपुर अस्पताल में आग
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