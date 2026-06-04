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मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड: ये चित्कार सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा

मुजफ्फरपुर : एक दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर में यह सुलग गई. प्रसाद अस्पताल में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे आग लग गई. देखते ही देखते पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

अस्पताल में भर्ती मरीज को ढूंढ रहे परिवार वाले : इस आग में झुलसकर अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. इस हादसे के बाद आयी एक तस्वीर ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया है. परिजन अपने मरीज को ढूंढ रहे हैं, पर उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है.

रो-रोकर अपनी बात सुनाते परिजन (ETV Bharat)

बहू और बेटे का रो-रोकर बुरा हाल : भीषण आग के बाद मनियारी थाना क्षेत्र के रहने वाले बृजनंदन राय उर्फ विद्या राय की तलाश में परिजन परेशान हैं. परिजनों ने प्रशासन से जल्द से जल्द विद्या राय के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है. बृजनंदन राय के बहू और बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है.

''जब इलाज कराने आए थे तो कहा गया था पहले रुपया दो फिर इलाज होगा. 20 हजार रुपया लाकर दिए थे. जमीन बेचकर इलाज के लिए रुपए दिए थे, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं चल रहा है. चार घंटे से मरीज को खोज रहे हैं.''- बृजनंदन राय की बहू