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'ICU में आग लगी थी.. लोग भाग रहे थे.. कोई बचाने वाला नहीं था..' मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड की पूरी कहानी

मुजफ्फरपुर : रात के करीब 3 बज रहे थे. अस्पताल की गलियों में बेचैनी थी. ICU में मशीनों की 'बीप-बीप' आवाजें गूंज रही थीं. मरीज जिंदगी और मौत के बीच लटके थे. तभी अचानक धुआं उठने लगा. पहले हल्का, फिर इतना कि सांस लेना मुश्किल हो गया. ICU के खिड़की-दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया. यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की जहां भीषण आग लग गई.

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग : यह आग शहर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी. प्रसाद अस्पताल मुजफ्फरपुर का प्राइवेट हॉस्पिटल है. इस अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर ICU है, जहां आग लगी थी. उस वक्त आईसीयू में 13 मरीज भर्ती थे. देखते-ही-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस अग्निकांड में अब तक 5 लोगों की जान चली गई है. कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी.

लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'मेरे पिता की वहीं पर मौत हो गई' : इस अग्निकांड में अपने पिता को खो चुके कुमार सत्यम ने उस पल को याद करते हुए कहा कि घटना सुबह 3 बजे हुई. हम लोग नीचे पहली मंजिल पर वेटिंग हॉल में थे. मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल लगाया था. जब पुलिस आई थी, तो मैं नीचे गया था. उसी समय आईसीयू में आग लग गई और लोग नीचे की ओर भागने लगे, कोई बचाने नहीं जा रहा था. मेरे पिता की वहीं पर मौत हो गई, उन्हें 1 घंटे के बाद आईसीयू से निकाला गया.

"मैंने पिता को 1 जून को भर्ती कराया था. उनकी मौत हो चुकी है. अचानक ऐसे आग लगना अस्पताल की लापरवाही है."- कुमार सत्यम, मरीज के परिजन

आग के बाद आईसीयू का नजारा (ETV Bharat)

'सभी लोग ICU में मरीज को छोड़कर नीचे भाग आए' : एक अन्य मरीज के परिजन निकेश कुमार ने बताया कि वहां पर कुछ ब्लास्ट होने के कारण आग लगी. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है. घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई, सभी लोग आईसीयू में मरीज को छोड़कर नीचे भाग आए.