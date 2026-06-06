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बिहार में एक साथ 13 नर्सिंग होम और अस्पतालों को किया गया सील, देखें पूरी लिस्ट

मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. 13 से अवैध नर्सिंग होम को सील किया गया है. पढ़ें खबर

MUZAFFARPUR HOSPITAL FIRE
अस्पतालों को किया गया सील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 8:15 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड का मामला तूल पकड़ते जा रहा है. इसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है. दो दर्जन से अधिक लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. इधर घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

13 अधिक अवैध नर्सिंग होम सील : इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) के आसपास संचालित 13 अधिक अवैध नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को सील कर दिया. यह कार्रवाई शुक्रवार को मेडिकल फोरलेन स्थित बखरी रोड इलाके में की गई.

सील किए गए संस्थानों के नाम : जिन अस्पतालों को मुजफ्फरपुर प्रशासन ने आज सील किया है उसमें बालाजी हेल्थ केयर, रेडियस हेल्थ केयर, संतोष चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, आशा हेल्थ केयर, श्री गंगाराम इमरजेंसी हॉस्पिटल, तिरुपति नर्सिंग होम, आयुष्मान हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, सम्राट हॉस्पिटल, एस-एस हॉस्पिटल, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, भूमि चाइल्ड केयर हॉस्पिटल तथा ओम अल्ट्रासाउंड शामिल है.

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पायी गई अनियमितताएं : एसडीएम तुषार कुमार के नेतृत्व में पीएचसी प्रभारी और चिकित्सकों की टीम ने विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. छापेमारी की सूचना मिलते ही इलाके के कई निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया. जांच के दौरान कई अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. प्रशासन को आशंका है कि कई जगहों पर आवश्यक अनुमति और मानकों के बिना इलाज किया जा रहा था.

डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की योग्यता की भी जांच : अधिकारियों के अनुसार, कई संस्थानों में संचालित ICU और ऑपरेशन थिएटर (OT) निर्धारित सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. इसके अलावा कुछ अस्पतालों का फायर लाइसेंस भी समाप्त हो चुका था, जिससे मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए. निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में कार्यरत कुछ कथित डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की योग्यता और मान्यता संबंधी दस्तावेजों की भी जांच की गई.

''जांच में फायर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने समेत कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद संबंधित अस्पतालों और नर्सिंग होम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.''- तुषार कुमार, एसडीएम, मुजफ्फरपुर

MUZAFFARPUR HOSPITAL FIRE
नर्सिंग होम सील (ETV Bharat)

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालिया अग्निकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिलेभर में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा. मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

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