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मुजफ्फरपुर LS कॉलेज तारामंडल की बर्बादी का वो खौफनाक सच, कहां गायब हो गए उपकरण?

मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज का ऐतिहासिक तारामंडल यूनेस्को सूची में होने के बावजूद आज बदहाल है. विवेक कुमार की रिपोर्ट..

muzaffarpur historic planetarium
मुजफ्फरपुर तारामंडल का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 6:39 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित लंगट सिंह कॉलेज का ऐतिहासिक तारामंडल और खगोलीय वेधशाला आज बदहाली की मार झेल रही है. कभी विज्ञान शिक्षा और खगोलीय अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा यह परिसर अब उपेक्षा, जर्जरता और प्रशासनिक उदासीनता की कहानी बयां कर रहा है. 110 साल से अधिक पुरानी इस वैज्ञानिक धरोहर को बचाने के लिए कई बार दावे और घोषणाएं हुईं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चिंताजनक बनी हुई है.

योजनाएं बनाम जमीनी हकीकत: सरकारी फाइलों में योजनाएं तेजी से आगे बढ़ती दिखती हैं, लेकिन जमीन पर काम की रफ्तार बेहद धीमी है. LS कॉलेज का तारामंडल इसका जीता-जागता उदाहरण बन चुका है. देश-विदेश में इसकी पहचान बनी, सरकारी मंचों पर इसकी उपलब्धियों का उल्लेख हुआ और UNESCO की सूची में भी इसे जगह मिली, लेकिन आज भी यह धरोहर पुनर्जीवन की राह देख रही है.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

पहली बार तारामंडल पहुंचे प्रोफेसर: प्रोफेसर वृजनंद कुमार 1985 से LS कॉलेज में पदस्थापित हैं, लेकिन ईटीवी भारत टीम तारामंडल पहुंची तो वे भी आए. उन्होंने कहा कि आज वे पहली बार तारामंडल में कदम रखे हैं. ईटीवी भारत से बातचीच में उन्होंने कहा कि लंगट सिंह कॉलेज का तारामंडल और वेधशाला केवल इस कॉलेज की नहीं, बल्कि पूरे बिहार की ऐतिहासिक और वैज्ञानिक धरोहर है.

"यह उस दौर का प्रतीक है जब शिक्षा संस्थानों में विज्ञान और खगोलीय अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता था. दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी महत्वपूर्ण विरासत आज उपेक्षा का शिकार है." -वृजनंद कुमार, प्रोफेसर, एलएस कॉलेज

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मुजफ्फरपुर तारामंडल का हाल (ETV Bharat)

वेधशाला का गौरवशाली इतिहास: LS कॉलेज की खगोलीय वेधशाला की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी. उस समय भारत में वैज्ञानिक संसाधन बेहद सीमित थे, ऐसे में मुजफ्फरपुर में वेधशाला का स्थापित होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी. इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रह-नक्षत्रों, आकाशीय घटनाओं और खगोलीय विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान देना था. बताया जाता है कि कॉलेज के शिक्षाविद रोमेश चंद्र सेन ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

तारामंडल की आधुनिक विशेषताएं: इसके बाद वर्ष 1958 में कॉलेज परिसर में तारामंडल की स्थापना की गई. यहां ZEISS ZKP1 ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम लगाया गया था, जिसे जर्मनी की प्रसिद्ध कंपनी Carl Zeiss, Jena ने बनाया था. इसके अलावा खगोलीय घड़ी, क्रोनोग्राफ, 6 मीटर का विशाल गुंबद और करीब 40 दर्शकों के बैठने की क्षमता इसकी खासियत थी. उस दौर में यह पूर्वी भारत के चुनिंदा आधुनिक वैज्ञानिक केंद्रों में गिना जाता था.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पतन और उपेक्षा का दौर: 1970 के दशक तक यह तारामंडल और वेधशाला सुचारु रूप से संचालित होते रहे. छात्र यहां आकर अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते थे. लेकिन धीरे-धीरे रखरखाव की कमी, तकनीकी उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता के कारण इसकी हालत खराब होती चली गई.

जर्जर भवन और उपकरणों की चोरी: आज स्थिति यह है कि तारामंडल का गुंबद जर्जर हो चुका है. अंदर लगी सीटें टूट चुकी हैं. प्रोजेक्शन सिस्टम लंबे समय से बंद पड़ा है. कई दुर्लभ उपकरण धूल और जंग की परतों में दब चुके हैं, जबकि कुछ महत्वपूर्ण सामान चोरी भी हो चुके हैं.

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मुजफ्फरपुर तारामंडल का हाल (ETV Bharat)

प्रशासनिक उदासीनता की गवाही: कॉलेज में वर्ष 2006 से कार्यरत रणविजय सिंह बताते हैं, "मेरी जानकारी के अनुसार यह तारामंडल सौ साल से भी अधिक पुराना है. 1990 के दशक से ही यह पूरी तरह बंद पड़ा है. लंबे समय तक रखरखाव नहीं होने के कारण इसकी हालत लगातार बिगड़ती गई."

"अब तो इसके कई महत्वपूर्ण उपकरण और सामान चोरी भी हो चुके हैं. इसे फिर से चालू कराने के लिए कई बार प्रयास किए गए. सरकार और संबंधित विभागों को पत्र भी लिखा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई. इसकी स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है." -रणविजय सिंह, कॉलेज स्टाफ

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मुजफ्फरपुर तारामंडल का हाल (ETV Bharat)

बिहार में तारामंडल: वर्तमान में बिहार में दो जगहों पर तारामंडल संचालित हो रहे हैं. इनमें पहला पटना और दूसरा दरभंगा में शामिल है. बिहार सरकार की ओर से राज्य के कई अन्य जिलों में भी तारामंडल का निर्माण प्रस्तावित है. इसके तहत पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में निर्माण कार्य होना है. वहीं, मुजफ्फरपुर में स्थित ऐतिहासिक तारामंडल प्रशासनिक उपेक्षा के कारण आज धूल फांक रहा है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

UNESCO सूची और नई उम्मीद: अगस्त 2022 में LS कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को UNESCO की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया. इस खबर से कॉलेज प्रशासन, छात्र और स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी कि अब इस धरोहर का संरक्षण होगा और इसे फिर से जीवित किया जाएगा. लेकिन चार साल बाद भी हालात में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता.

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