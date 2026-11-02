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बिहार में गैस पाइप लाइन में ब्लास्ट से लोगों के चिथड़े उड़ गए, लगाया गया गंभीर आरोप

मुजफ्फरपुर में धमाका ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हुआ है. सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही-डुमरी इलाके में नाला निर्माण के दौरान जेसीबी से खुदाई करते समय पीएनजी (PNG) गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. वहीं कई लोग घायल हो गए हैं.

देखते-ही-देखते मच गई चीख पुकार

विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के करीब दस घरों में आग लग गई. एक थार गाड़ी, डाक विभाग की डाक पार्सल वैन और आधा दर्जन बाइक आग की चपेट में आकर जल गईं. नाला निर्माण में लगी जेसीबी मशीन भी पूरी तरह जलकर राख हो गई. अचानक हुए विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. गाड़ियां जलकर हुई राख (ETV Bharat) मुजफ्फरपुर में धमाके की वजह? जानकारी के अनुसार, नाला निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान जेसीबी से भूमिगत पीएनजी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया और गैस रिसाव होने लगा. इससे जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और 10 से अधिक लोग घायल की सूचना है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची धमाके की वजह से आसपास के कई घरों और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है. घायलों को अस्पताल भेजा गया है. आग पर काबू पाने की कोशिश (ETV Bharat) 'गैस रिसाव होता रहा लेकिन कोई देखने नहीं आया' जिस प्रमोद कुमार का घर इस ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हुआ है, उनका कहना है कि रात में भी हमने जेसीबी वालों को इसे नहीं करने के लिए कहा था. रात में लोग चले गए और आज सुबह से यहां पर खुदाई करने लगे. लगभग दो घंटे तक गैस रिसाव हुआ और ब्लास्ट कर गया. दो साल पहले ही हमने मकान को तैयार करवाया था. बैंक से लोन लेकर दुकान किया था. सभी क्षतिग्रस्त हो गया. ''जब गैस निकलने लगा तो हम लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए. अगर हमलोग घर में रहते तो सभी की जान चली जाती. दो-तीन लोगों की मौत हो गई है. कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं.''- प्रमोद कुमार, पीड़ित लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat) राहगीर की मौत हुई है स्थानीय चंदन कुमार ने बताया कि मुंशी की वजह से यह हादसा हुआ है. जेसीबी के ड्राइवर को बताने वाला कोई नहीं था. डेढ से 2 घंटे तक गैस लीक होता रहा और उसके बाद ब्लास्ट कर गया. इसकी वजह से राहगीर की मौत हुई है. ''हमारे चार लोगों का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह की क्षति हुई है. ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई. हर घर में नुकसान पहुंचा है.''- चंदन कुमार, स्थानीय नाला खुदाई में गैस पाइपलाइन फटी (ETV Bharat)