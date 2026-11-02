बिहार में गैस पाइप लाइन में ब्लास्ट से लोगों के चिथड़े उड़ गए, लगाया गया गंभीर आरोप
डेढ घंटे तक रिसाव होता रहा कोई सुध लेने वाला नहीं, जानिए क्या थी बिहार में गैस पाइप लाइन में ब्लास्ट की वजह. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 2, 2026 at 3:12 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हुआ है. सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही-डुमरी इलाके में नाला निर्माण के दौरान जेसीबी से खुदाई करते समय पीएनजी (PNG) गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. वहीं कई लोग घायल हो गए हैं.
देखते-ही-देखते मच गई चीख पुकार
विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के करीब दस घरों में आग लग गई. एक थार गाड़ी, डाक विभाग की डाक पार्सल वैन और आधा दर्जन बाइक आग की चपेट में आकर जल गईं. नाला निर्माण में लगी जेसीबी मशीन भी पूरी तरह जलकर राख हो गई. अचानक हुए विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
मुजफ्फरपुर में धमाके की वजह?
जानकारी के अनुसार, नाला निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान जेसीबी से भूमिगत पीएनजी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया और गैस रिसाव होने लगा. इससे जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और 10 से अधिक लोग घायल की सूचना है.
पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची
धमाके की वजह से आसपास के कई घरों और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है. घायलों को अस्पताल भेजा गया है.
'गैस रिसाव होता रहा लेकिन कोई देखने नहीं आया'
जिस प्रमोद कुमार का घर इस ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हुआ है, उनका कहना है कि रात में भी हमने जेसीबी वालों को इसे नहीं करने के लिए कहा था. रात में लोग चले गए और आज सुबह से यहां पर खुदाई करने लगे. लगभग दो घंटे तक गैस रिसाव हुआ और ब्लास्ट कर गया. दो साल पहले ही हमने मकान को तैयार करवाया था. बैंक से लोन लेकर दुकान किया था. सभी क्षतिग्रस्त हो गया.
''जब गैस निकलने लगा तो हम लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए. अगर हमलोग घर में रहते तो सभी की जान चली जाती. दो-तीन लोगों की मौत हो गई है. कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं.''- प्रमोद कुमार, पीड़ित
राहगीर की मौत हुई है
स्थानीय चंदन कुमार ने बताया कि मुंशी की वजह से यह हादसा हुआ है. जेसीबी के ड्राइवर को बताने वाला कोई नहीं था. डेढ से 2 घंटे तक गैस लीक होता रहा और उसके बाद ब्लास्ट कर गया. इसकी वजह से राहगीर की मौत हुई है.
''हमारे चार लोगों का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह की क्षति हुई है. ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई. हर घर में नुकसान पहुंचा है.''- चंदन कुमार, स्थानीय
लापरवाही का नतीजा
एक अन्य स्थानीय विवेक कुमार ने बताया कि काफी देर तक गैस लीक कर रहा था. कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं था जिसके कारण ब्लास्ट हुआ है. यह पूरी तरीके से लापरवाही का नतीजा है. 10-15 लोग इसमें घायल हुए हैं. कुछ लोग तो नाले के अंदर भी है. अगर समय रहते इसपर काम किया जाता तो स्थिति इतनी विकराल नहीं होती.
''गैस रिसाव के कारण हादसा हुआ है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. तीन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.''- उत्सव आनंद, एसडीएम, मुजफ्फरपुर
स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है
जिला अग्निशमन अधिकारी प्रज्ञा शरण ने ईटीवी से खास बातचीत में बताया कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. गैस पाइप लाइन के कनेक्शन को पहले ही काट दिया गया था. पीछे की बिल्डिंग में भी आग लगी थी उसपर भी काबू पा लिया गया है. हम लोगों से अपील करते हैं कि संयम बनाकर रखें.
''12 बजकर 24 मिनट पर हम लोगों को सूचना मिली थी. तीन मिनट के अंदर हमलोगों के विश्वविद्यालय थाना की गाड़ी यहां पहुंच गई थी. एक व्यक्ति के मरने की सूचना है. तीन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.''- प्रज्ञा शरण, डिस्ट्रिक फायर ऑफिसर
राहत-बचाव कार्य तेज करने के निर्देश
केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरपुर के सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद ने गहरी चिंता और शोक व्यक्त किया है. डॉ. चौधरी ने इस हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है. इस दुर्घटना से प्रभावित सभी परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं. उन्होंने जिला प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों को त्वरित निर्देश दिया.
''राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर संचालित किया जाए. घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए.''- डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद, केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री
सांसद ने घटना की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अथवा किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता, सुरक्षा और बेहतर उपचार उपलब्ध कराना होना चाहिए.
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