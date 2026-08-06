समीर मर्डर केस में 6 आरोपी बरी, मुजफ्फरपुर में AK-47 से हुई थी पूर्व मेयर की हत्या
मुजफ्फरपुर पूर्व मेयर समीर कुमार-ड्राइवर हत्याकांड में पहले ट्रायल में 6 आरोपी बरी, दूसरे ट्रायल में 3 पर गवाही जारी. रिपोर्ट- विवेक
Published : August 6, 2026 at 10:48 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में गुरुवार को अदालत का फैसला आया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पहले सेशन ट्रायल में फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वहीं, दूसरे सेशन ट्रायल में तीन आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है. मामले में अब तक पांच गवाहों की गवाही हो चुकी है.
समीर मर्डर केस में 6 आरोपी बरी : पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय कुमार ने बताया कि ''मामले में 7 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर गुरुवार को निर्णय सुनाया गया. पुलिस अनुसंधान में गंभीर खामियां रहने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका.''
जांच में लापरवाही का आरोप : लोक अभियोजक अजय कुमार ने कहा कि ''जांच के दौरान जब्त किए गए मृतक के मोबाइल की वैज्ञानिक जांच नहीं कराई गई. यदि मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच होती तो आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत मिल सकते थे. आज भी जब्त मोबाइल का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.''
'कई गवाह अपने पूर्व के बयान से मुकरे' : लोक अभियोजक ने कहा कि, घटना के प्रत्यक्षदर्शी अदालत में खुलकर गवाही नहीं दे सके. उस समय सक्रिय कुख्यात अपराधियों के भय और दबाव के कारण कई गवाह अपने पूर्व के बयान का समर्थन नहीं कर पाए. मृतक के परिजन भी घटना के प्रत्यक्ष गवाह नहीं थे, जिससे अभियोजन को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका.
''जांच के दौरान संबंधित पुलिस अधिकारियों का तबादला भी हो गया, जिससे अनुसंधान प्रभावित हुआ और इसका लाभ आरोपियों को मिला.'' - अजय कुमार, लोक अभियोजक
मुख्य शूटर की हो चुकी है हत्या : लोक अभियोजक के अनुसार, मामले में भुवन कुमार उर्फ गोविंद कुमार की पहचान एंगल्स वैली स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में कथित शूटर के रूप में हुई थी. हालांकि ट्रायल पूरा होने से पहले ही उसकी भी हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि यदि वह जीवित रहता तो उसके खिलाफ भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती.
दूसरे ट्रायल में तीन आरोपी : अजय कुमार ने बताया कि ''पहले ट्रायल में छह आरोपी बरी हुए हैं. वहीं, दूसरे ट्रायल में चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिनमें से एक की हत्या हो चुकी है.
''राजू तुरहा, शंभू सिंह और प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा के खिलाफ सेशन ट्रायल संख्या 176/26 चल रहा है. इस मामले में अब तक पांच गवाहों की गवाही हो चुकी है, जबकि अनुसंधानकर्ता समेत अन्य गवाहों की गवाही बाकी है.'' - अजय कुमार, लोक अभियोजक
बेटे तुषार भारद्वाज ने दर्ज कराया बयान : बुधवार को दूसरे ट्रायल में पूर्व मेयर समीर कुमार के पुत्र तुषार भारद्वाज ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. वह इस मामले के पांचवें गवाह बने. इससे पहले पूर्व मेयर की पत्नी वर्षा रानी, उनके भाई सुमित कुमार, चालक रोहित कुमार के पिता राजेश मिश्र और तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन अदालत में गवाही दे चुके हैं.
23 सितंबर 2018 को हुई थी AK-47 से दोहरी हत्या : 23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना क्षेत्र के नवाब रोड-चंदवारा (लकड़ीढाई) इलाके में पूर्व मेयर समीर कुमार अपनी कार से जा रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की हत्या कर दी थी. नगर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
प्रॉपर्टी विवाद में रची गई थी साजिश : पुलिस जांच में सामने आया था कि कल्याणी मछली मंडी की जमीन पर कब्जे और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद को लेकर इस दोहरे हत्याकांड की साजिश रची गई थी. जांच के दौरान अलग-अलग चरणों में चार्जशीट दाखिल की गई और कुल 12 आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया.
तीन आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी : मामले में शामिल बताए गए गोविंद शर्मा, आशुतोष शाही और कथित शूटर गोविंद कुमार की अलग-अलग घटनाओं में हत्या हो चुकी है. इधर, पहले ट्रायल में छह आरोपियों के बरी होने के बाद अब पूरे मामले की निगाहें दूसरे ट्रायल पर टिकी हैं, जहां तीन आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है.
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