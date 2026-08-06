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समीर मर्डर केस में 6 आरोपी बरी, मुजफ्फरपुर में AK-47 से हुई थी पूर्व मेयर की हत्या

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में गुरुवार को अदालत का फैसला आया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पहले सेशन ट्रायल में फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वहीं, दूसरे सेशन ट्रायल में तीन आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है. मामले में अब तक पांच गवाहों की गवाही हो चुकी है.

समीर मर्डर केस में 6 आरोपी बरी : पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय कुमार ने बताया कि ''मामले में 7 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर गुरुवार को निर्णय सुनाया गया. पुलिस अनुसंधान में गंभीर खामियां रहने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका.''

समीर मर्डर केस में 6 आरोपी बरी (ETV Bharat)

जांच में लापरवाही का आरोप : लोक अभियोजक अजय कुमार ने कहा कि ''जांच के दौरान जब्त किए गए मृतक के मोबाइल की वैज्ञानिक जांच नहीं कराई गई. यदि मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच होती तो आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत मिल सकते थे. आज भी जब्त मोबाइल का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.''

'कई गवाह अपने पूर्व के बयान से मुकरे' : लोक अभियोजक ने कहा कि, घटना के प्रत्यक्षदर्शी अदालत में खुलकर गवाही नहीं दे सके. उस समय सक्रिय कुख्यात अपराधियों के भय और दबाव के कारण कई गवाह अपने पूर्व के बयान का समर्थन नहीं कर पाए. मृतक के परिजन भी घटना के प्रत्यक्ष गवाह नहीं थे, जिससे अभियोजन को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका.

''जांच के दौरान संबंधित पुलिस अधिकारियों का तबादला भी हो गया, जिससे अनुसंधान प्रभावित हुआ और इसका लाभ आरोपियों को मिला.'' - अजय कुमार, लोक अभियोजक

मुख्य शूटर की हो चुकी है हत्या : लोक अभियोजक के अनुसार, मामले में भुवन कुमार उर्फ गोविंद कुमार की पहचान एंगल्स वैली स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में कथित शूटर के रूप में हुई थी. हालांकि ट्रायल पूरा होने से पहले ही उसकी भी हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि यदि वह जीवित रहता तो उसके खिलाफ भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती.

दूसरे ट्रायल में तीन आरोपी : अजय कुमार ने बताया कि ''पहले ट्रायल में छह आरोपी बरी हुए हैं. वहीं, दूसरे ट्रायल में चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिनमें से एक की हत्या हो चुकी है.