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आस्था, सुहाग और आजादी से पहले का पुराना इतिहास, सावन के रंग में रंगा मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक लहठी बाजार

मुजफ्फरपुर की पारंपरिक हरी लहठी सात समंदर पार अमेरिका में खनकेगी, सावन के पावन सीजन में करोड़ों के बंपर कारोबार का अनुमान

SAWAN LAHATHI CHUDI BUSINESS
मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक लहठी बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 6:54 AM IST

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मुजफ्फरपुर: सुहाग, आस्था और हरियाली के प्रतीक मानी जाने वाली हरी लहठी अपने आप में बिहार की संस्कृति व परंपरा का अटूट हिस्सा है. बिहार में सुहागन महिलाएं सावन के महीने में हरी चूड़ियों से श्रृंगार करती है. शायद इसीलिए सावन की आहट के साथ ही बिहार की पहचान बन चुकी मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लाह की लहठी (लाख की चूड़ी) का कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा है.

ऑनलाइन ऑर्डर: बताया जा रहा है कि नारी श्रृंगार और परंपरा की पहचान हरी लहठी की मांग इस बार भी देश-विदेश तक पहुंच गई है. बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा नेपाल और अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं. बढ़ती मांग को देखते हुए कारीगर और कारोबारी दो से तीन महीने पहले से ही हरी लहठी का स्टॉक तैयार करने में जुट जाते हैं.

मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक लहठी बाजार (ETV Bharat)

सावन में हरे रंग का श्रृंगार: दरअसल सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पर्व माना जाता है. इस दौरान सुहागन महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, मेहंदी और अन्य श्रृंगार धारण करती हैं. यही वजह है कि पूरे महीने बाजार में हरी लहठी की सबसे अधिक बिक्री होती है. लहठी कारोबारियों का कहना है कि सावन उनके लिए साल के सबसे बड़े सीजन में से एक है. इस दौरान कारोबार कई गुना बढ़ जाता है.

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महीनों पहले से तैयारी (ETV Bharat)

महीनों पहले से तैयारी: मुजफ्फरपुर के लहठी कारोबारी मोहम्मद असीम बताते हैं कि वह वर्ष 1990 से लाह की चूड़ियों का कारोबार कर रहे हैं. उनके अनुसार सावन शुरू होने से करीब दो महीने पहले ही हरी लहठी की मांग बढ़ने लगती है. इसलिए समय पर ऑर्डर पूरा करने के लिए पहले से ही उत्पादन बढ़ा दिया जाता है.

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सावन में हरे रंग का श्रृंगार (ETV Bharat)

"अभी बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं.सावन के दौरान लगभग एक महीने तक सिर्फ हरी लहठी की ही सबसे अधिक मांग रहती है. पूरे लहठी मंडी से लगभग सौ करोड़ रुपए का कारोबर होता है."- मोहम्मद असीम, लहठी कारोबारी

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दुकान में लगी हरी चूड़ियां (ETV Bharat)

दिन-रात मेहनत: वहीं कारीगर मोहम्मद सलाउद्दीन भी बताते हैं कि सावन शुरू होने से पहले ही बिहार के लगभग सभी जिलों से ऑर्डर मिलने लगते हैं. इस बार नेपाल के साथ-साथ अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी ऑनलाइन हरी लहठी मंगवा रहे हैं. उनका कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि समय पर सभी ऑर्डर पूरे किए जा सकें.

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लाह की चूड़ियां बनाते कारीगर (ETV Bharat)

दूसरे राज्यों में भी डिमांड: व्यवसायी मोहम्मद रिज़वान के मुताबिक सावन की तैयारी दो से तीन महीने पहले ही शुरू हो जाती है. उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, दरभंगा समेत बिहार और देश के कई हिस्सों से ऑर्डर आते हैं. सावन और छठ उनके कारोबार के सबसे बड़े सीजन हैं. इन दोनों पर्वों का इंतजार सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि कारोबारियों को भी रहता है, क्योंकि इसी समय सबसे अधिक बिक्री होती है.

150 से 1500 रुपये तक है कीमत: जिले के संतोषी माता मंदिर के पास लहठी और श्रृंगार सामग्री के दुकानदार गौरव कुमार बताते हैं कि सावन हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र महीना है. इस दौरान महिलाएं हरे रंग को विशेष महत्व देती हैं. उन्होंने बताया कि बाजार में हरी लहठी 150 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक उपलब्ध हैं। हालांकि सबसे अधिक बिक्री 150, 200 और 500 रुपये की मध्यम श्रेणी वाले लहठी की होती है। सावन के कारण इन दिनों बाजार में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है.

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चूड़ियां खरीदती महिलाएं (ETV Bharat)

क्यों पहनती हैं महिलाएं हरी लहठी?: बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत विनय पाठक बताते हैं कि सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है. हरा रंग हरियाली, समृद्धि, नई ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है. धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था. इसी कारण सावन में विवाहित महिलाएं माता पार्वती की आराधना करते हुए हरी लहठी धारण करती हैं.

"सावन में विवाहित महिलाएं माता पार्वती की आराधना करते हुए हरी लहठी धारण करती हैं और अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. हरी लहठी केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं बल्कि आस्था और सुहाग का प्रतीक भी है."- विनय पाठक, बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत

आजादी से पहले शुरू हुआ लहठी कारोबार: मुजफ्फरपुर का लहठी कारोबार आजादी से भी पहले का इतिहास समेटे हुए है. बाबा लहठी भंडार के संचालक मो. रियाज बताते हैं कि वर्ष 1932 में उनके परदादा स्वर्गीय हाजी मोहम्मद मुनीर राजस्थान के झुंझुनूं से मुजफ्फरपुर आए थे. उन्होंने ही यहां लाह की लहठी बनाने की शुरुआत की थी.

1960 में पहली लहठी की दुकान: मो. रियाज के मुताबिक शुरुआती दिनों में लोगों के बीच लहठी की अधिक जानकारी नहीं थी. ऐसे में उनके दादा घर-घर जाकर महिलाओं को लाह की चूड़ियों की विशेषता बताते थे और कारीगरों को यह कला भी सिखाते थे. वर्ष 1960 में इस्लामपुर में पहली लहठी की दुकान खोली गई, बाद में यह कारोबार तेजी से फैलता गया. वर्ष 2008 के बाद लाह की लहठी की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बाजार का दौरा कर चुके हैं.

"1960 में इस्लामपुर में पहली लहठी की दुकान खोली गई. 1985 के बाद दादा से प्रशिक्षण लेने वाले कई कारीगरों ने इस्लामपुर में अपनी दुकानें शुरू कीं. धीरे-धीरे सैकड़ों परिवार इस कारोबार से जुड़ते चले गए." - मो. रियाज, लहठी कारोबारी

250 से अधिक दुकानों का बाजार: आज मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर क्षेत्र में 250 से अधिक लहठी की दुकानें संचालित हैं. यहां पारंपरिक डिजाइनों के साथ आधुनिक डिजाइन और रोशनी में चमकने वाली ‘चार्जिंग लहठी’ भी उपलब्ध है. प्राकृतिक लाख से तैयार इन चूड़ियों की पहचान उनकी चमक, मजबूती और आकर्षक डिजाइन हैं.

हर महीने करोड़ों का कारोबार: शादी-ब्याह के मौसम में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी यहां से लहठी खरीदते हैं. कारोबारियों के अनुसार पूरे बाजार में हर महीने करोड़ों रुपये का कारोबार होता है. बड़ी हस्तियों की शादियों में भी मुजफ्फरपुर की लहठी की मांग रहती है.

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हरी चूड़ियां दिखाते कारोबारी (ETV Bharat)

मिथिलांचल की परंपरा से जुड़ी है लहठी: मिथिलांचल में लाह की लहठी को सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है. परंपरा के अनुसार नवविवाहित महिलाएं विवाह के बाद पहले वर्ष तक कांच की चूड़ियों की जगह लाह की लहठी पहनती हैं. यही वजह है कि शादी-विवाह के साथ-साथ सावन में भी इसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है.

कारोबार में नए रिकॉर्ड की उम्मीद: सावन की शुरुआत से पहले ही मुजफ्फरपुर का लहठी बाजार पूरी तरह सज चुका है. कारीगरों को उम्मीद है कि इस बार भी सावन में कारोबार नए रिकॉर्ड बनाएगा और मुजफ्फरपुर की पारंपरिक लहठी देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी.

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