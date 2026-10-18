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501 डमरू, 101 शिवलिंग और ड्राई फ्रूट्स का मुकुट, मुजफ्फरपुर के पूजा पंडालों में दिख रही भव्यता

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर में इस बार दुर्गापूजा के दौरान भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में देश के प्रसिद्ध मंदिरों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक संरचनाओं की तर्ज पर पंडालों का निर्माण कराया गया है. कहीं शीश महल की झलक देखने को मिल रही है, तो कहीं ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर और नेपाल के मनोकामना देवी मंदिर की थीम पर पंडाल तैयार किए गए हैं.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला और पुरुषों की अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और वालंटियर्स की तैनाती की गई है. यहां भक्तों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं.

जूरन छपरा में मां दुर्गा की 12 फीट ऊंची वैष्णवी प्रतिमा स्थापित की गई है. मंदिर परिसर को रंगीन रोशनी और आकर्षक तोरण द्वारों से सजाया गया है. समिति की ओर से महाआरती, पुष्पांजलि और महाप्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है.

जूरन छपरा स्थित महेश बाबू चौक माई मंदिर में 71 फीट ऊंचा भव्य पंडाल बनाया गया है. इसका मुख्य प्रवेश द्वार गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है. यहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

रामदयालु में इस बार ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है. मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक स्वरूप को पंडाल के जरिए प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है. आकर्षक सजावट और रोशनी के बीच यह पंडाल श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा है.

नाजिरपुर स्थित आस्था परिषद का पूजा पंडाल इस बार विहटा के करीब 400 वर्ष पुराने वन देवी माता मंदिर की थीम पर बनाया गया है. पंडाल का मुख्य द्वार 40 फीट ऊंचा है. अंदर 12 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है. पहाड़, घने जंगल और पेड़-पौधों के जरिए वन देवी मंदिर जैसा वातावरण तैयार किया गया है. यहां मां दुर्गा को रथ पर सवार होकर महिषासुर का वध करते दिखाया गया है.

विहटा का वन देवी मंदिर (ETV Bharat)

केदारेश्वर गुफा और ड्राई फ्रूट्स का मुकुट

मोतीझील में दुर्गापूजा समिति की ओर से महाराष्ट्र के केदारेश्वर गुफा की थीम पर पंडाल बनाया गया है. गुफा से गुजरकर श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन करेंगे. यहां 21 किलो ड्राई फ्रूट्स से तैयार मुकुट विशेष आकर्षण का केंद्र है, जिसकी अनुमानित लागत 51 हजार रुपये बताई गई है. पंडाल में शिव-शक्ति की अवधारणा को दर्शाया गया है. सुरक्षा के लिए 11 सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन व्यवस्था और 51 स्वयंसेवकों की तैनाती की तैयारी की गई है.

मुजफ्फरपुर का पूजा पंडाल (ETV Bharat)

शिवलिंग और डमरू का दरबार

छाता बाजार स्थित परती टोला में शिव मंदिर दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां दुर्गा का दरबार 101 शिवलिंग और 501 डमरू से सजाया गया है. कोलकाता से आए कारीगरों ने पंडाल को भव्य रूप दिया है. यहां पिछले 45 वर्षों से दुर्गापूजा का आयोजन किया जा रहा है. इस बार शिव-शक्ति के प्रतीकों से सजा दरबार श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बना हुआ है. इस अनोखे दरबार को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

मुजफ्फरपुर का पूजा पंडाल (ETV Bharat)

अखाड़ाघाट में मनोकामना देवी मंदिर की भव्यता

अखाड़ाघाट में नेपाल के प्रसिद्ध मां मनोकामना देवी मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया गया है. इसका मुख्य प्रवेश द्वार करीब 85 फीट ऊंचा है, जबकि मां दुर्गा की 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है. पंडाल में भगवान शिव की 14 फीट ऊंची प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र है. समिति अध्यक्ष राणा आलोक सिंह के अनुसार, यहां दुर्गापूजा का यह 15वां वर्ष है. बंगाल के कारीगरों ने इसका निर्माण किया है.

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