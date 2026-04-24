बिहार में पकड़ा गया जम्मू का जावेद, ओडिशा का 'सामान'.. UP में होनी थी डिलेवरी
डीआरआई मुजफ्फरपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. 1.75 करोड़ का गांजा जब्त किया है. जम्मू का तस्कर गिरफ्तार हुआ है. पढ़ें खबर
Published : April 24, 2026 at 2:04 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार में नशे के सौदगरों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) मुजफ्फरपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गया जिले के जीटी रोड पर छापेमारी कर गांजे की एक बड़ी खेप बरामद की है.
पौने 2 करोड़ का गांजा जब्त : टीम ने जम्मू नंबर के एक ट्रक से करीब 1.75 करोड़ रुपये मूल्य का 282 किलो गांजा जब्त किया है. दरअसल, डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि तस्कर ओडिशा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के बनारस भेजने की फिराक में थे. राउरकेला-औरंगाबाद-गया होते हुए इसे ले जाना था.
लोहे के बीच छिपाकर हो रही थी तस्करी : जानकारी के अनुसार, गांजे को ट्रक में लोड लोहे के रॉड बनाने वाले कच्चे माल (अयस्क) के नीचे बेहद चालाकी से छिपाकर रखा गया था. तलाशी के दौरान टीम ने 296 पैकेट में पैक गांजा बरामद किया.
जम्मू निवासी हुआ गिरफ्तार : मौके से डीआरआई ने ट्रक चालक जम्मू निवासी मोहम्मद जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया. वह पहले भी जेल की हवा खा चुका है. पूछताछ के बाद आरोपी को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
नेटवर्क को तोड़ने में जुटी टीम : बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी चालक ने ओडिशा से बनारस तक फैले मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं. इन जानकारियों के आधार पर डीआरआई की टीम अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और माफियाओं की पहचान में जुट गई है.
तस्करों का बड़ा नेटवर्क : फिलहाल, डीआरआई इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में जांच तेज कर दी गई है. सवाल उठता है कि आकिर तस्करों को भय क्यों नहीं है. एक राज्य से दूसरे राज्य सप्लाई करने से भी बाज नहीं आते हैं.
ये भी पढ़ें :-
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, सीतामढ़ी से 2.35 करोड़ से अधिक का गांजा बरामद
230 किलो अफीम के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार, नशे के खिलाफ पुलिस और STF का बड़ा एक्शन