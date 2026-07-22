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Muzaffarpur Double Murder: बेंगलुरु में बैठे बेटे ने मोबाइल पर LIVE देखा माता-पिता का मर्डर

मुजफ्फरपुर डबल मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ है. जिस वक्त हत्या की गयी उस वक्त बेटा मोबाइल पर लाइ देख रहा था.

Muzaffarpur Double Murder
मृतक दंपती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 10:27 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी में हुए दोहरे हत्याकांड में एक खौफनाक एंगल सामने आया है. बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत बेटे निखिल कुमार ने अपने मोबाइल पर घर के सीसीटीवी कैमरों का लाइव एक्सेस चालू किया. कैमरे की फुटेज देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि घर में खौफनाक वारदात चल रही थी.

बेंगलुरु से देखा लाइव वारदात: निखिल ने सोमवार शाम को कैमरे में घर के भीतर दो-तीन संदिग्ध लोगों की लाइव गतिविधियां देखीं. स्क्रीन पर उनकी मां नीलम कुंवर जान बचाने के लिए छत की ओर भागती हुई भी नजर आईं. बेटे ने वहां से मुजफ्फरपुर में माता-पिता को कई बार फोन किया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद मिले.

बेंगलुरु से अनहोनी की लाइव आशंका देखते ही निखिल ने मुजफ्फरपुर के पड़ोसी अमित कुमार उर्फ चिक्कू को तुरंत फोन किया. पड़ोसी जब टॉर्च लेकर मकान के प्रथम तल के कमरे में पहुंचे तो वहां अशोक कुंवर का शव खून से लथपथ पलंग पर पड़ा था. कातिल किरायेदार ने उन पर धारदार हथियार से कई वार किए थे.

Muzaffarpur Double Murder
घटना के बाद की तस्वीर (ETV Bharat)

इसके बाद निखिल के कहने पर जब पड़ोसी दूसरे तल पर पहुंचे तो वहां मां नीलम कुंवर का शव मिला. कातिल ने उनके हाथ-पैर पलंग से रस्सी से बांध दिए थे और मुंह पर चौड़ा टेप चिपकाया था. इसके बाद गले में गमछा कसकर उनकी हत्या की गई थी. पुलिस का मानना है कि पहले पति की हत्या की गई थी, इसके बाद पत्नी दूसरे तल्ले पर हत्या की गयी.

"इनका बेटा हमें फोन किया कि कैमरे में गड़बड़ी देख रहे हैं. जाकर अंदर रूप में देखिए. जब हम अंदर गए तो देखे दोनों मर गए थे. फर्स्ट फ्लोर पर चाचा और थर्ड फ्लोर पर चाची का शव मिला." -अमित कुमार उर्फ चिक्कू, पड़ोसी

किरायेदार ही निकला मुख्य जल्लाद: इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि दो दिन पहले आया नया किरायेदार था. मकान की पुरानी किरायेदार कृष्णा देवी और पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी युवक ने 18 जुलाई को मकान के दूसरे तल पर कमरा लिया था. वह साजिश के तहत केवल एक बैग और झोला लेकर आया था. सोमवार शाम करीब चार बजे वही युवक सीसीटीवी में भागता दिखा. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

"सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- कंतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी

सबूत मिटाने की शातिर कोशिश: वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर किरायेदार साक्ष्य मिटाने के लिए दंपती के मोबाइल फोन और दस्तावेज भी अपने साथ गायब कर ले गया. घटनास्थल पर पुलिस और एफएसएल की टीम को केवल दस्ताने और रस्सी के टुकड़े मिले हैं. डीआईयू की तकनीकी टीम गायब मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच कर रही है.

Muzaffarpur Double Murder
घटना के बाद की तस्वीर (ETV Bharat)

दंपती की बेटी गीता ने बताया कि उनके 'पिता नियम-कानून का पालन करने वाले व्यक्ति थे. वे किसी भी किरायेदार को रखने से पहले उसके सभी आवश्यक दस्तावेज और आईडी प्रूफ लेते थे.' परिवार को पक्का अंदेसा है कि आरोपी किरायेदार पकड़े जाने के डर से अपने वे सारे दस्तावेज भी साथ लेकर फरार हो गया है.'

लाचार बुजुर्ग दंपती का मर्डर: बेटे निखिल ने बताया कि उनके पिता अशोक कुंवर वर्ष 2014 में पीएनबी से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें लोग 'कैशियर साहब' कहते थे. कुछ महीने पहले उनकी बायपास सर्जरी और लीवर का ऑपरेशन हुआ था. इस कारण वे काफी कमजोर थे. किरायेदार ने इसी लाचारी का फायदा उठाकर इस मिलनसार बुजुर्ग दंपती को निशाना बनाया.

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