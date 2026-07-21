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बिहार में डबल मर्डर, दंपति के हाथ-पैर बंधे, मुंह पर चिपकाया टेप.. पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला और पत्नी का घोंटा गला

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में सोमवार शाम हुए सनसनीखेज डबल मर्डर से पूरे शहर में दहशत फैल गई. अपराधियों ने घर में घुसकर रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुमार (75) और उनकी पत्नी नीलम कुमारी (70) की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने मौके से कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्धों के दिखाई देने की पुष्टि की है.

पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला: प्रारंभिक जांच के अनुसार, बदमाशों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद अशोक कुमार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी नीलम कुमारी को ऊपर ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी गई. महिला के हाथ-पैर बंधे मिले हैं और आशंका है कि वारदात के दौरान उनके मुंह पर टेप भी चिपकाया गया था.

मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम: घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर जांच शुरू कर दी. एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है.

बेटे ने पड़ोसी को किया फोन: मृतक के पड़ोसी चिंकू ने बताया कि दंपति का बेटा, जो बाहर रहता है और इंजीनियर है, उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध गतिविधि देखकर फोन किया और घर जाकर देखने को कहा. शाम करीब 7:40 बजे जब वह घर पहुंचे तो अशोक कुमार बेड पर खून से लथपथ पड़े थे. इसके बाद ऊपर जाकर देखा तो नीलम कुमारी का शव मिला.

"सीढ़ी पर एक ग्लव्स पड़ा था. महिला के गले में गमछा कसकर हत्या की गई थी और उनके हाथ-पैर भी बंधे हुए थे."-चिंकू, पड़ोसी