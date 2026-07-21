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बिहार में डबल मर्डर, दंपति के हाथ-पैर बंधे, मुंह पर चिपकाया टेप.. पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला और पत्नी का घोंटा गला

मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है. रिटायर्ड बैंककर्मी और पत्नी की निर्मम हत्या की गई है. सीसीटीवी में दिखे दो संदिग्ध. पढ़ें-

Muzaffarpur Double murder
मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 8:53 AM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में सोमवार शाम हुए सनसनीखेज डबल मर्डर से पूरे शहर में दहशत फैल गई. अपराधियों ने घर में घुसकर रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुमार (75) और उनकी पत्नी नीलम कुमारी (70) की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने मौके से कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्धों के दिखाई देने की पुष्टि की है.

पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला: प्रारंभिक जांच के अनुसार, बदमाशों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद अशोक कुमार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी नीलम कुमारी को ऊपर ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी गई. महिला के हाथ-पैर बंधे मिले हैं और आशंका है कि वारदात के दौरान उनके मुंह पर टेप भी चिपकाया गया था.

मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम: घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर जांच शुरू कर दी. एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है.

बेटे ने पड़ोसी को किया फोन: मृतक के पड़ोसी चिंकू ने बताया कि दंपति का बेटा, जो बाहर रहता है और इंजीनियर है, उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध गतिविधि देखकर फोन किया और घर जाकर देखने को कहा. शाम करीब 7:40 बजे जब वह घर पहुंचे तो अशोक कुमार बेड पर खून से लथपथ पड़े थे. इसके बाद ऊपर जाकर देखा तो नीलम कुमारी का शव मिला.

"सीढ़ी पर एक ग्लव्स पड़ा था. महिला के गले में गमछा कसकर हत्या की गई थी और उनके हाथ-पैर भी बंधे हुए थे."-चिंकू, पड़ोसी

घटनास्थल से मिले कई अहम सुराग: एसएसपी कंतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार वारदात शाम करीब 4:30 बजे के आसपास हुई. घटनास्थल से ग्लव्स, एक झोला, इयरफोन, टेप सहित कई सामान बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच में चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है, हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.

Muzaffarpur Double murder
बैंककर्मी और पत्नी की निर्मम हत्या (ETV Bharat)

जमीन विवाद समेत सभी बिंदुओं पर जांच: एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं. उनकी पहचान के लिए फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है. एसएसपी ने बताया कि परिजनों ने जमीन से जुड़े विवाद की भी जानकारी दी है. इसके अलावा मकान में रहने वाले तीन किरायेदारों और हाल ही में शिफ्ट हुए एक नए किरायेदार से भी पूछताछ की जाएगी. पुलिस हत्या के पीछे संपत्ति विवाद, लूटपाट या अन्य किसी आपराधिक कारण सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

"सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- कंतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी

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