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गजब का खेल चल रहा है! बिहार में DM का फर्जी अकाउंट बनाकर उगाही करने लगे साइबर ठग

साइबर अपराधियों ने डीएम का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश की है. पढ़ें खबर

MUZAFFARPUR DM SUBRAT SEN
मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 1:42 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों ने अब जिलाधिकारी के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया है. मामले के सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आम लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पर भरोसा नहीं करने की अपील की है.

DM का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया : दरअसल, साइबर अपराधियों ने जिलाधिकारी के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट तैयार किया है, जिसमें लोकेशन के तौर पर वियतनाम का जिक्र किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अकाउंट का उनसे कोई संबंध नहीं है. मामले की सूचना पुलिस और साइबर सेल को दे दी गई है तथा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

संदेह होने पर तुरंत शिकायत करें- DM : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट या किसी अन्य संदिग्ध प्रोफाइल से संदेश प्राप्त होता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर तत्काल स्थानीय थाना, साइबर सेल या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट करें, ताकि उसे जल्द बंद कराया जा सके.

Muzaffarpur DM Subrat Sen
मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन (ETV Bharat)

''साइबर अपराधी अक्सर सरकारी अधिकारियों या प्रतिष्ठित लोगों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को झांसे में लेते हैं. इसके जरिए वे पैसे की मांग, बैंक डिटेल, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने साफ कहा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप के जरिए व्यक्तिगत रूप से पैसे की मांग नहीं करता.''- सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

लोगों को किया गया अलर्ट : डीएम ने जिलावासियों से सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने और फर्जी संदेशों को आगे न बढ़ाने की अपील की है. डीपीआरओ प्रमोद कुमार ने बताया कि साइबर ठगों की ओर से जिलाधिकारी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए जाने की जानकारी मिली है. इसके बाद लोगों को अलर्ट किया गया है कि किसी भी संदिग्ध मैसेज या पैसे की मांग पर भरोसा न करें.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध अकाउंट से संदेश मिलने पर उसकी सत्यता की जांच करें और बिना पुष्टि पैसे या निजी जानकारी साझा न करें. ओटीपी, बैंक खाता विवरण, एटीएम पिन, पासवर्ड और व्यक्तिगत दस्तावेज किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी गई है.

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