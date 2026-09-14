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गिरफ्तार होंगे बिहार के ये 11 पुलिस पदाधिकारी व कर्मी, कोर्ट के आदेश के बाद मचा हड़कंप

मुजफ्फरपुर कोर्ट 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया है. रिपोर्ट-विवेक कुमार

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मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 10:16 AM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में डकैती मामले में गवाही नहीं देने पर कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. एडीजे-11 की अदालत ने चार दारोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट (NBW) जारी किया है.

गिरफ्तारी का आदेश जारी

न्यायालय ने इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया है. सभी को 28 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट की तरफ से सरैया थानेदार और एसएसपी कार्यालय को पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी वारंट भेज दिया गया है.

हथियार के साथ हुई थी गिरफ्तारी

यह पूरा मामला सरैया थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार 17 सितंबर 2018 की रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी. सूचना थी कि मनिकपुर स्थित भगत सिंह उच्च विद्यालय के मैदान में अपराधी डकैती की योजना बना रहे हैं. इस सूचना के आधार पर सरैया थाने की पुलिस टीम ने मैदान में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने राहुल कुमार यादव उर्फ क्रांति यादव, मो. अंजार और मुकेश कुमार राम को गिरफ्तार किया था.

तीन आरोपी हो गए थे फरार

वहीं अनिल कुमार, गुड्डू सहनी और राजेश राय पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए थे. इस मामले में सभी छह लोगों को आरोपित बनाया गया था. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के पास से लोडेड देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद करने का दावा किया था.

न्यायालय में चल रहा ट्रायल

बरामदगी के बाद सरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद तीनों गिरफ्तार आरोपितों को जेल भेज दिया गया था. फिलहाल इस पूरे मामले में न्यायालय के भीतर ट्रायल चल रहा है. मामले की सुनवाई के दौरान छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों को न्यायालय में अपनी गवाही देनी थी. इसके साथ ही पुलिस द्वारा जब्त किए गए हथियार और अन्य साक्ष्य को भी कोर्ट में पेश किया जाना था.

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मुजफ्फरपुर सरैया थाना (ETV Bharat)

कोर्ट के समन की अनदेखी

कई तारीखों से पुलिसकर्मी गवाही देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे. इसके साथ ही साक्ष्य भी पेश नहीं किया जा रहा था. इस पर न्यायालय ने 8 मई 2025 को संबंधित पुलिसकर्मियों को समन जारी किया था. समन के बावजूद पुलिसकर्मी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए.

जमानतीय वारंट का भी असर नहीं

इसके बाद 20 अगस्त 2026 को न्यायालय ने इनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था. इसके बाद भी पुलिसकर्मियों की कोर्ट में पेशी नहीं हुई. इस लगातार अनुपस्थिति को कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है. एडीजे-11 ने बीते गुरुवार को सभी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया.

इन पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के खिलाफ कार्रवाई

जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है, उनमें सरैया थाने में तैनात दारोगा मो. अलाउद्दीन, शत्रुघ्न सहनी, योगेंद्र कुमार सिंह और आईओ अनिल कुमार शामिल हैं. इसके अलावा बीएमपी के हवलदार संजय शर्मा, सिपाही अभय कुमार सिंह, अजहर खान, राहुल कुमार और परिचारी चालक राधाकांत प्रसाद समेत कुल 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं.

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