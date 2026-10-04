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'दृश्यम 3' के शो के दौरान सिनेमा हॉल में तोड़फोड़, एक घंटे तक विज्ञापन दिखाने पर भड़के दर्शक

फिल्म देर से शुरू होने पर भड़का गुस्सा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज के दिन ही सिनेमा हॉल में जमकर हंगामा हो गया. शहर के मोतीझील स्थित एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंचे दर्शक इंटरवल के बाद लंबे समय तक फिल्म शुरू नहीं होने से नाराज हो गए. आरोप है कि करीब एक घंटे से अधिक समय तक फिल्म की जगह विज्ञापन चलाए जाने से दर्शकों का गुस्सा भड़क गया.

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 'दृश्यम 3' का शो देखने पहुंचे कुछ दर्शकों ने फिल्म शुरू करने में हो रही देरी का विरोध किया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कई दर्शक हॉल से बाहर निकलने लगे. इस दौरान मुख्य गेट पर तैनात गार्ड के साथ भी उनकी बहस और नोकझोंक हो गई.

हॉल प्रबंधन का आरोप है कि आक्रोशित युवकों ने सिनेमा परिसर में तोड़फोड़ की. इस दौरान कई कुर्सियों को नुकसान पहुंचाने और सोफा फाड़ने की बात कही जा रही है. स्थिति बिगड़ने पर सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. कर्मचारियों ने हंगामा कर रहे पांच युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस के अनुसार, पकड़े गए युवक शहर के अखाड़ाघाट इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.

नगर थानेदार ने क्या कहा?

नगर थानेदार जय प्रकाश सिंह ने बताया कि- ''पांच युवकों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.''

'दृश्यम 3' को लेकर दर्शकों में उत्साह

अजय देवगन और तब्बू स्टारर 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को रिलीज हुई है. फिल्म में श्रिया सरन, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज समेत कई कलाकार नजर आ रहे हैं. यह 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले दिन शानदार कमाई की है.

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