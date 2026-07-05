ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर जेल में तैयार ‘मुक्ति’ ब्रांड के मसालों की बढ़ी मांग, खादी मॉल के जरिए हो रही बिक्री

मुजफ्फरपुर के केंद्रीय कारा में बंदी ‘मुक्ति’ ब्रांड के शुद्ध मसाले और सरसों तेल बना रहे हैं, जो बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं. पढ़ें-

Bihar Mukti brand products
खुदीराम बोस केंद्रीय कारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 2:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: आमतौर पर जेल का नाम आते ही लोगों के मन में कैद और सजा की तस्वीर उभरती है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा अब बंदियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश कर रहा है. यहां विचाराधीन बंदियों और सजायाफ्ता कैदियों द्वारा तैयार किए जा रहे ‘मुक्ति’ ब्रांड के मसाले और अन्य खाद्य उत्पाद अब शहर के लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.

‘मुक्ति’ ब्रांड की बढ़ी डिमांड: शुद्धता और गुणवत्ता के कारण इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. प्रशासन की पहल पर इनकी बिक्री खादी मॉल केंद्र के माध्यम से की जा रही है, जहां ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है. जेल प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल उत्पाद तैयार करना नहीं, बल्कि बंदियों को कौशल विकास से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

Bihar Mukti brand products
जेल परिसर और खादी ग्रामोद्योग केंद्र पर बिक्री (ETV Bharat)

बंदियों को उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण: जेल में रहने के दौरान बंदियों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सजा पूरी होने के बाद वे सम्मानजनक तरीके से समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें. वर्तमान में ‘मुक्ति’ ब्रांड के तहत हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा, गरम मसाला सहित कई प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जा रहा है.

उत्पादन प्रक्रिया पर विशेष निगरानी: इसके अलावा सरसों का तेल और अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार की जा रही है. इन उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्पादन प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी जाती है. तैयार सामान की पैकिंग और गुणवत्ता जांच के बाद इन्हें खादी ग्रामोद्योग केंद्र और अन्य बिक्री केंद्रों तक भेजा जाता है.

Bihar Mukti brand products
मिर्च पाउडर (ETV Bharat)

‘मुक्ति’ ब्रांड के नाम से नई पहचान: कारा अधीक्षक यूसिफ रिजवान ने बताया कि यह निर्माणशाला पहले से संचालित थी, लेकिन वर्ष 2023 में इसका विस्तार और पुनर्जीवन करते हुए इसे ‘मुक्ति’ ब्रांड के नाम से नई पहचान दी गई. इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई और उत्पादों की मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया.

उत्पादों में किसी प्रकार का मिलावट नहीं: कारा अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में यहां विभिन्न प्रकार के मसालों के साथ सरसों का तेल और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इनकी आपूर्ति मुजफ्फरपुर के खादी मॉल सहित अन्य बिक्री केंद्रों पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि इन उत्पादों में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती और शुद्धता बनाए रखना प्राथमिकता है. यही वजह है कि शहर के लोगों के बीच इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है.

Bihar Mukti brand products
बाजार में लोकप्रिय है ‘मुक्ति’ ब्रांड (ETV Bharat)

सुधार और पुनर्वास की व्यापक सोच: यूसुफ रिजवान ने कहा कि इस निर्माणशाला का सबसे बड़ा उद्देश्य बंदियों का पुनर्वास है. जेल में उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे कारा से रिहा होने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकें. इससे वे अपराध की दुनिया से दूर रहकर समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें. उनका कहना है कि यह पहल केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि सुधार और पुनर्वास की व्यापक सोच का हिस्सा है.

"जेल परिसर में भी ‘मुक्ति’ ब्रांड का एक बिक्री केंद्र संचालित है. यहां जेलकर्मी, बंदियों के परिजन, न्यायालय से आने वाले लोग और आम नागरिक भी उत्पादों की खरीदारी करते हैं. इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग केंद्र के माध्यम से भी इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है. ग्राहकों से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं."-यूसुफ रिजवान, कारा अधीक्षक

क्या है यहां के उत्पादों की कीमत: जेल प्रशासन की ओर से जारी दर सूची के अनुसार, 500 ग्राम हल्दी पाउडर 104 रुपये, 250 ग्राम 59 रुपये, 400 ग्राम मिर्च पाउडर 94 रुपये, 500 ग्राम धनिया पाउडर 71 रुपये, 500 ग्राम जीरा पाउडर 149 रुपये, 500 ग्राम गोलकी (काली मिर्च) पाउडर 457 रुपये, 500 ग्राम चना सत्तू 84 रुपये और एक लीटर सरसों तेल 237 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा अन्य उत्पाद भी निर्धारित दरों पर बेचे जा रहे हैं. जेल परिसर और खादी ग्रामोद्योग केंद्र पर इनकी बिक्री हो रही है.

ये भी पढ़ें-

मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदी ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा पत्र

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के 2 कैदी बने BPSC शिक्षक, जेल में रहकर की पढ़ाई, बाहर आकर दी थी परीक्षा - Prisoners Became BPSC Teachers

TAGGED:

KHUDIRAM BOSE CENTRAL JAIL
KHADI MALL
JAIL MUKTI BRAND PRODUCTS
मुक्ति ब्रांड
BIHAR MUKTI BRAND PRODUCTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.