98 कैदी जेल में करेंगे छठ पूजा, मुस्लिम और सिख बंदी भी शामिल
Muzaffarpur Central Jail Chhath Puja: मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गयी है. इस बार 98 कैदी अर्घ्य देंगे. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 11, 2026 at 9:29 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार का महापर्व छठ पूजा की तैयारी तेज हो गयी है. प्रत्येक साल की तरह इस बार भी लोक आस्था का महापर्व छठ केवल घरों और सार्वजनिक घाटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी आस्था की झलक जेल की चहारदीवारी के भीतर भी देखने को मिलेगी.
मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा (सेंट्रल जेल) में छठ महापर्व को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं. यहां कैदी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य और छठी मइया की आराधना करेंगे. इस वर्ष जेल में कुल 98 सजायाफ्ता और विचाराधीन महिला एवं पुरुष बंदी छठ व्रत रखेंगे.
51 महिला और 47 पुरुष बंदी देंगे अर्घ्य
व्रत रखने वालों में 51 महिला और 47 पुरुष बंदी शामिल हैं. खास बात यह है कि व्रत रखने वालों में एक मुस्लिम महिला और एक सिख पुरुष बंदी भी शामिल हैं. जेल में आयोजित होने वाली छठ पूजा महापर्व की व्यापक आस्था और सामाजिक सौहार्द की झलक पेश करती है.
प्रशासन द्वारा घाटों का निर्माण और तैयारी
बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन और कारा प्रशासन की ओर से इस वर्ष पिछले साल की तुलना में अधिक बेहतर, भव्य और आकर्षक व्यवस्था की जा रही है. जेल परिसर स्थित छठ घाट की साफ-सफाई और रंग-रोगन कराया जा रहा है. घाट को आकर्षक बनाने के लिए केले के पेड़, रंग-बिरंगे गुब्बारे, फूल-मालाओं, झालरों और रंगीन रोशनी से सजाया जा रहा है.
व्रतियों के बीच वस्त्र और पूजन सामग्री वितरित
छठ व्रत करने वाली महिलाओं के लिए साड़ी, लहठी, चूड़ी सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं पुरुष व्रतियों के लिए धोती, गंजी और गमछा की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा छठ पूजा के लिए डाला, सूप, पकवान, फल और मिठाई सहित सभी जरूरी सामग्रियां भी कारा प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि व्रतियों को पूजा की तैयारियों के लिए किसी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहना पड़े.
भक्तिमय माहौल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
जेल रेडियो पर बिहार की महान लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छठ गीत बजाकर परिसर में भक्तिमय माहौल तैयार किया जा रहा है. घाट पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की भी व्यवस्था की है. इसके तहत पांच प्रशिक्षित तैराकों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.
कब है छठ पूजा?
इसबार 4 दिवसीय महापर्व 13 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 16 नवंबर तक चलेगा. 13 नवंबर को पहला दिन नहाय खाय से महापर्व की शुरुआत होगी. इसके अगले दिन 14 नवंबर को खरना यानि लोहंदा होगा. इस दिन से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा. 15 नवंबर को तीसरे दिन संध्या अर्घ्य है. संध्या अर्घ्य पर डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है. 16 नवंबर को चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पारण होगा और फिर महापर्व संपन्न होगा.
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