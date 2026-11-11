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98 कैदी जेल में करेंगे छठ पूजा, मुस्लिम और सिख बंदी भी शामिल

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में छठ पूजा की तैयारी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार का महापर्व छठ पूजा की तैयारी तेज हो गयी है. प्रत्येक साल की तरह इस बार भी लोक आस्था का महापर्व छठ केवल घरों और सार्वजनिक घाटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी आस्था की झलक जेल की चहारदीवारी के भीतर भी देखने को मिलेगी.

मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा (सेंट्रल जेल) में छठ महापर्व को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं. यहां कैदी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य और छठी मइया की आराधना करेंगे. इस वर्ष जेल में कुल 98 सजायाफ्ता और विचाराधीन महिला एवं पुरुष बंदी छठ व्रत रखेंगे.