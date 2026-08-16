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मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड पर धू-धू कर जली बस, भीषण आग से मची अफरातफरी

मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर एक बस में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि अफरातफरी मच गई. रिपोर्ट- विवेक

बस में अचानक लगी आग
बस में अचानक लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के बैरिया बस स्टैंड में रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक खड़ी बस में अचानक भीषण आग लग गई. आग की तेज लपटें और धुएं का गुबार देखकर बस स्टैंड परिसर में मौजूद यात्रियों और लोगों में हड़कंप मच गया. लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. बस स्टैंड में आसपास खड़ी बसों को ड्राइवर हटाने के लिए जद्दोजहद करने लगे.

खड़ी बस में अचानक लगी आग : आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास खड़ी अन्य बसों और वाहनों के भी इसकी चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया. स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों और बस स्टैंड कर्मियों ने तत्काल सूझबूझ का परिचय दिया. जेसीबी की मदद से मौके पर बालू मंगवाकर जलती बस पर डाला गया, जिससे आग की तीव्रता को कम करने में मदद मिली और आसपास खड़े वाहनों को बचाया जा सका.

खड़ी बस में अचानक लगी आग (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड : घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. राहत की बात रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

"हम लोगों ने अचानक बस में आग लगी देखा तो अपनी-अपनी बसों को हटाने में लगे हैं. चारों ओर अफरातफरी है. फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया है. यहां ऐसे अब तक 4-5 बसों में आग लग चुकी है."- दूसरी बस का स्टाफ

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका : फिलहाल आग से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन नहीं हो सका है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है. घटना के बाद बस स्टैंड परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की तकनीकी जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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