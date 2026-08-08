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69 ATM कार्ड के साथ ATM फ्रॉड, मुजफ्फरपुर से एक गिरफ्तार, 2 हजार मामलों में संदिग्ध भूमिका

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में ATM कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रुपये निकालने वाले गिरोह के खिलाफ अहियापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. उसके पास से अलग-अलग बैंकों के 69 ATM कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सन्नी बाबा उर्फ रिशु कुमार ठाकुर के रूप में हुई है. वह अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है.

डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि 7 अगस्त को ATM बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर अहियापुर थाना पुलिस ने इंद्रा नर्सिंग होम के पीछे छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके घर की तलाशी के दौरान अलग-अलग बैंकों के 69 ATM कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया.

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह 10 से 15 लोगों के गिरोह के साथ मिलकर ATM फ्रॉड करता था. गिरोह के दो-तीन सदस्य ATM के अंदर ग्राहक बनकर खड़े रहते थे. जब कोई व्यक्ति रुपये निकालने ATM पहुंचता था और उसे किसी तरह की परेशानी होती थी, तो गिरोह के सदस्य मदद करने के बहाने उसका ATM कार्ड ले लेते थे.

इसके बाद चालाकी से असली ATM कार्ड बदलकर उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कार्ड ग्राहक को दे दिया जाता था. ग्राहक के वहां से जाने के बाद गिरोह के सदस्य उसके असली ATM कार्ड का इस्तेमाल कर खाते से रुपये निकाल लेते थे.

डीएसपी ने बताया कि ''गिरफ्तार आरोपी और उसके गिरोह की अलग-अलग थानों में दर्ज दो दर्जन से अधिक मामलों में संदिग्ध भूमिका सामने आई है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अहियापुर थाना क्षेत्र में ATM धोखाधड़ी से जुड़े 10 से 15 और मामलों के खुलासा होने की संभावना है.''

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले सदर थाना क्षेत्र के शराब मामले में जेल जा चुका है. इसके अलावा औराई थाना क्षेत्र में ATM धोखाधड़ी के मामले में भी उसके जेल जाने की जानकारी मिली है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी दी है. उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है.

डीएसपी विनीता सिन्हा के अनुसार, अहियापुर और नगर-2 अनुमंडल क्षेत्र में ATM धोखाधड़ी से जुड़े करीब 2 हजार मामले हैं. इन मामलों की जांच के दौरान इस गिरोह की संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है.