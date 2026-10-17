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दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के दौरान रहें सावधान! पुलिस हिरासत में 15 महिलाएं

दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में शारदीय नवरात्र की सप्तमी से दशहरा मेले की शुरुआत हो गई है. मेले में उमड़ने वाली भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. शनिवार को डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अधिकारियों की विशेष टीम ने शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, साफ-सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया. साथ ही, प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाबों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई.

दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट