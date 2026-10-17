दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के दौरान रहें सावधान! पुलिस हिरासत में 15 महिलाएं
दशहरा मेले को लेकर मुजफ्फरपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर यात्रा तक का ध्यान रखा जा रहा. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 17, 2026 at 7:37 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में शारदीय नवरात्र की सप्तमी से दशहरा मेले की शुरुआत हो गई है. मेले में उमड़ने वाली भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. शनिवार को डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अधिकारियों की विशेष टीम ने शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, साफ-सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया. साथ ही, प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाबों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई.
दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पूजा समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रशासन का जोर है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए. शहर के प्रमुख पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है. सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम के जरिए भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
हिरासत में 15 महिलाएं
दशहरा मेले के पहले दिन ही मुजफ्फरपुर पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी और चेन स्नेचिंग करने वाले महिला गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक, अंतरजिला और अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़ी 15 महिलाओं को पकड़ा गया है. इनके पास से सोने के तीन लॉकेट, सोने का एक कान का लटकन, पांच मोबाइल फोन और 16,800 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
वहीं, पिछले दो सप्ताह में नगर क्षेत्र में चोरी, चेन स्नेचिंग और छिनतई के मामलों में कुल 29 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. पुलिस का कहना है कि त्योहार के दौरान बाजारों, मंदिरों और पूजा पंडालों में सक्रिय असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है. सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जा सके.
ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता
डीएम कुमार गौरव ने बताया कि दशहरा मेले के दौरान सबसे बड़ी चुनौती शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है. इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि वरीय अधिकारी लगातार व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. ग्रामीण इलाकों और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं. ऐसे में जाम की समस्या कम करने और लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं.
"प्रमुख पूजा पंडालों और संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही, प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी किनारे और कृत्रिम तालाबों पर निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाएगा. पूजा समितियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है."- कुमार गौरव, डीएम
ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. चामुंडा स्थान मंदिर, ककरा और शिव मस्तिका मंदिर, बाघी समेत अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.
सादे लिबास में महिला पुलिसकर्मी
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शाम से देर रात तक मेले में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसबी की एक कंपनी भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया है. ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है.
"महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है. इसके लिए सादे लिबास में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. चोरी, छिनतई और चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. पुलिस मेले में आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके."- कांतेश कुमार मिश्रा,एसएसपी
चलाई जा रही स्पेशल बसें
दशहरा और आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से शहर के अलग-अलग हिस्सों तक दो बसों का संचालन किया जा रहा है. एसएसपी ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटने वाले यात्रियों को देर रात अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है.
उन्होंने बताया कि इस पहल का अच्छा फीडबैक मिल रहा है. पिछले दिन करीब 25 से 30 यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया. दशहरा के बाद दीपावली से लेकर छठ पर्व तक इस व्यवस्था को जारी रखने की योजना है.
कुल मिलाकर, मुजफ्फरपुर में दशहरा मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, निगरानी और अपराध नियंत्रण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालु निर्भीक होकर पूजा-अर्चना और मेले का आनंद ले सकें, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.
ये भी पढ़ें
51 शक्तिपीठों में एक है ताराचंडी धाम! प्राकृतिक गुफा में बालिका रूप में विराजती हैं मां तारा
बिहार में छाया 'कॉकरोच पंडाल', दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं के लिए बना 'सेल्फी पॉइंट'
भोजपुर में इंटर के छात्र की हत्या, बाइक से आए थे तीन बदमाशों ने मारी गोली