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मुजफ्फरपुर किसान हत्याकांड में 12 दोषियों को उम्रकैद, 26 साल चला केस, 5 की सुनवाई के दौरान मौत

मुजफ्फरपुर के 26 साल पुराने किसान हत्याकांड में अदालत ने 12 दोषियों को उम्रकैद, एक बरी, पांच आरोपितों की सुनवाई के दौरान मौत.

मुजफ्फरपुर किसान हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद
मुजफ्फरपुर किसान हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 10:56 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बहुचर्चित 26 साल पुराने किसान रामबहादुर राय हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 दशरथ मिश्र की अदालत ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

खेत के विवाद में हुई थी हत्या : यह मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के झौआ गांव का है. 13 अगस्त 2000 को खेत की मेड़ काटने और धान उखाड़ने के विवाद के दौरान किसान रामबहादुर राय पर भाले से हमला किया गया था. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना में लाठी, फरसा और गड़ासा से किए गए हमले में तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे.

मुजफ्फरपुर किसान हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद (ETV Bharat)

12 दोषियों को मिली उम्रकैद : अदालत ने भूपेंद्र प्रसाद यादव (76) और लोभित राय (78) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया. वहीं सिकिंदर राय, सत्यनारायण राय, मुनिंद्र राय, नरेश राय, रामनाथ राय, अमृत राय, विनोद राय, मोहित राय, मनोज राय और देवनारायण राय को धारा 302/149 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है.

एक आरोपी बरी, पांच की सुनवाई के दौरान मौत : मामले में आरोपी राजीव कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच आरोपितों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई.

फैसले के बाद कोर्ट परिसर बना अखाड़ा
फैसले के बाद कोर्ट परिसर बना अखाड़ा (ETV Bharat)

एफआईआर के बाद बढ़ी थी आरोपितों की संख्या : अभियोजन पक्ष के अनुसार, शुरुआत में प्राथमिकी में 11 लोगों को नामजद किया गया था. बाद में गवाहों के बयानों के आधार पर सात अन्य लोगों के नाम भी जोड़े गए. ट्रायल के दौरान पांच आरोपितों की मृत्यु हो जाने के बाद 13 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चला, जिनमें से 12 को दोषी ठहराया गया.

''एफआईआर में शुरुआत में 11 लोगों को नामजद किया गया था. बाद में गवाहों के बयान के आधार पर सात अन्य लोगों के नाम भी जोड़े गए. ट्रायल के दौरान पांच आरोपितों की मौत हो गई और अंततः 13 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें 12 को दोषी ठहराया गया. सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान मृतक पक्ष के धर्मेंद्र यादव, अरुण कुमार और विजय राय के साथ मारपीट की गई, जिसमें धर्मेंद्र यादव घायल हो गए. सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.''- सर्वदेव झा, अधिवक्ता

फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट
फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट (ETV Bharat)

फैसले के बाद कोर्ट परिसर में हुआ विवाद : सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान मृतक पक्ष के धर्मेंद्र यादव, अरुण कुमार और विजय राय के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें धर्मेंद्र यादव घायल हो गए. सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

परिवार ने फैसले का किया स्वागत : मृतक के भतीजे अरुण कुमार ने कहा कि ''परिवार ने करीब 26 वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया. मुकदमे के दौरान कई बार समझौते के लिए जमीन और धन का प्रलोभन दिया गया, लेकिन परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा. अदालत के फैसले से हमें आखिरकार न्याय मिला.''

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