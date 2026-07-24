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सीबीएसई फेज-2 RE-Exam में मुजफ्फरनगर के कामरान ने हासिल की ऑल इंडिया में तीसरी रैंक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रभाव विद्यार्थियों की उपलब्धियों में भी देखने को मिल रहा है.

सीबीएसई फेज-2 री एग्जाम में मुजफ्फरनगर के कामरान अहमद ने हासिल की ऑल इंडिया में तीसरी रैंक
सीबीएसई फेज-2 री एग्जाम में मुजफ्फरनगर के कामरान अहमद ने हासिल की ऑल इंडिया में तीसरी रैंक (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:30 PM IST

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मुजफ्फरनगर : सीबीएसई की फेज-2 बोर्ड परीक्षा में मुजफ्फरनगर के छात्र कामरान अहमद ने 99.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर देशभर में तीसरी और जनपद में प्रथम रैंक हासिल की है. विद्यालय प्रबंधन और कामरान के परिवार ने इस सफलता को नई शिक्षा नीति 2020 से मिले अवसरों और बेहतर शैक्षिक वातावरण का परिणाम बताया है.

सीबीएसई फेज-2 में कामरान अहमद की थर्ड रैंक. (Video Credit : ETV Bharat)



मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल के छात्र एवं गांव सूजड़ू खालसा पट्टी निवासी कामरान अहमद ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के फेज-2 परिणाम में 99.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर न केवल जनपद, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है. परीक्षा में कामरान ने ऑल इंडिया स्तर पर तीसरी तथा मुजफ्फरनगर में प्रथम रैंक हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है.


कामरान अहमद की इस ऐतिहासिक सफलता पर स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. विद्यालय के प्रधानाचार्य केजी. अरोरा ने उन्हें 11 हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर दे रही है. यही कारण है कि आज देश के छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.


कामरान अधिवक्ता आफताब अहमद के पुत्र हैं. कामरान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों, विद्यालय और विशेष रूप से अपने ताऊ फिरोज राणा को दिया. कहा कि नियमित अध्ययन, अनुशासित दिनचर्या, समय का सदुपयोग और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है. विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करने, मोबाइल का सीमित उपयोग करने तथा प्रतिदिन योग और नियमित अध्ययन की आदत डालनी चाहिए.

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