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'बेवफा' प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग से हारे प्रेमी ने दी जान, सुसाइड नोट ने खोला मौत का राज

प्यार, धोखा और फिर मौत: मुजफ्फरनगर में टॉर्चर से तंग आकर युवक ने खत्म की जीवन लीला.रने की धमकी और पैसों की उगाही. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आत्महत्या से पहले आयुष ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए प्रेमिका और उसकी मां को जिम्मेदार ठहराया है.

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां के कथित टॉर्चर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. युवक की पहचान तितावी थाना क्षेत्र के गढ़ी देशराज गांव निवासी 27 वर्षीय आयुष के रूप में हुई है.

सुसाइड नोट में छलका दर्द: सुसाइड नोट में आयुष ने पुलिस और परिवार से गुजारिश की है कि उसके जाने के बाद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. उसने आरोप लगाया कि प्रेमिका अंशिका भारद्वाज पिछले कई सालों से उसे प्रेम जाल में फंसाकर धोखा दे रही थी. नोट के अनुसार, अंशिका और उसकी मां बबीता भारद्वाज लगातार उससे पैसों की उगाही कर रही थीं और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थीं. आरोपियों ने आयुष के कुछ निजी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने धमकी भी दी थी.

तितावी पुलिस की जांच शुरू की: ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर से तंग आकर आयुष ने आखिरकार मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने आयुष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आयुष अपना निजी काम करता था.

प्रेमिका और उसकी मां पर कस सकता है शिकंजा: फुगाना सीओ यतेंद्र नागर ने बताया कि पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों की तहरीर को संज्ञान में ले लिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं. पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट में लगाए गए ब्लैकमेलिंग के आरोपों की जांच कर रही है.

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