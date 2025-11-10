स्कूटी सवार युवक पर बिजली का खंभा गिरने से मौत, परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन, राकेश टिकैत भी पहुंचे
मुजफ्फरनगर नई मंडी थाना क्षेत्र में आदर्श कॉलोनी लिंक रोड पर बिजली का खंभा बदलने के दौरान क्रेन की चेन टूट गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 8:05 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:15 AM IST
मुजफ्फरनगर : नई मंडी थाना क्षेत्र में आदर्श कॉलोनी लिंक रोड पर रविवार को बिजली का खंभा बदलने के दौरान हुए हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. युवक स्कूटी से अपनी दुकान पर जा रहा था. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और शव वहीं पर रख कर प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शन की खबर मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत कर मामला सुलझाया.
बताया गया कि आदर्श कॉलोनी लिंक रोड के पास बिजली का खंभा बदलने का कार्य चल रहा था. तभी क्रेन की चेन टूटने के कारण सीमेंटेड पोल स्कूटी से गुजरे आदर्श कॉलोनी निवासी सुनील बालियान पर गिर गया. सुनील स्कूटी से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर जा रहे थे. पोल सीधे उनके सिर पर गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों के साथ आसपास के काफी लोग मौके पर पहुंच गए. बिजली कर्मचारियों की अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी.
सड़क जाम और प्रदर्शन की खबर मिलने पर थाना सिविल लाइन, थाना नई मंडी, सीओ नई मंडी और सिटी मजिस्ट्रेट सहित बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंची. जाम प्रदर्शन के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंच गए. उन्होंने अधिकारियों से बात करके लापरवाह और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की कही. इसके बाद लोग शांत हुए. परिजनों ने भी आर्थिक मुआवजे और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
आश्रित को नौकरी और 13 लाख रुपये आर्थिक मदद मिलेगी
सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि परिजनों और किसानों का धरना देर रात तक जारी रहा. इस दौरान पुलिस, प्रशासनिक और बिजली अधिकारियों ने राकेश टिकैत और अन्य नेताओं से लंबी बातचीत की. वार्ता के बाद प्रशासन ने आश्रित को नौकरी और 13 लाख रुपये आर्थिक मदद देने का लिखित आश्वासन दिया. इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया. साथ ही मृतक की पत्नी अनु कुमारी की तहरीर पर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इसके अलावा ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.
यह भी पढ़ें : सड़क निर्माण का चल रहा था काम, JCB के टकराने से टूटा खंभा, दो महिलाओं की मौत
यह भी पढ़ें : बिजली का खंभा गिरने से कोटेदार की मौत, परिजनों में शोक