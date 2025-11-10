ETV Bharat / state

स्कूटी सवार युवक पर बिजली का खंभा गिरने से मौत, परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन, राकेश टिकैत भी पहुंचे

मुजफ्फरनगर : नई मंडी थाना क्षेत्र में आदर्श कॉलोनी लिंक रोड पर रविवार को बिजली का खंभा बदलने के दौरान हुए हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. युवक स्कूटी से अपनी दुकान पर जा रहा था. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और शव वहीं पर रख कर प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शन की खबर मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत कर मामला सुलझाया.

बताया गया कि आदर्श कॉलोनी लिंक रोड के पास बिजली का खंभा बदलने का कार्य चल रहा था. तभी क्रेन की चेन टूटने के कारण सीमेंटेड पोल स्कूटी से गुजरे आदर्श कॉलोनी निवासी सुनील बालियान पर गिर गया. सुनील स्कूटी से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर जा रहे थे. पोल सीधे उनके सिर पर गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों के साथ आसपास के काफी लोग मौके पर पहुंच गए. बिजली कर्मचारियों की अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी.

सड़क जाम और प्रदर्शन की खबर मिलने पर थाना सिविल लाइन, थाना नई मंडी, सीओ नई मंडी और सिटी मजिस्ट्रेट सहित बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंची. जाम प्रदर्शन के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंच गए. उन्होंने अधिकारियों से बात करके लापरवाह और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की कही. इसके बाद लोग शांत हुए. परिजनों ने भी आर्थिक मुआवजे और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

आश्रित को नौकरी और 13 लाख रुपये आर्थिक मदद मिलेगी