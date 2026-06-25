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मुजफ्फरनगर दूना फैक्ट्री कांड पर एक्शन; SP RA की अगुवाई में SIT गठित, बंधक श्रमिकों के आरोपों पर जांच शुरू

फैक्टरी से कोड़े, भल्ले और पिटबुल डॉग बरामद हुए हैं. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है.

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मुजफ्फरनगर में मानवता शर्मसार: चोकर की रोटी, कटे हुए कान और शरीर पर घाव लेकर मुक्त हुए 12 श्रमिक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:19 PM IST

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के थाना तितावी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांडी से हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है. यहां स्थित एक पत्तल-दूना बनाने वाली फैक्ट्री से 12 असहाय श्रमिकों को नरकीय जीवन और बंधन से मुक्त कराया गया है, जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया.

पुलिस और स्थानीय जिला प्रशासन की संयुक्त छापेमारी कार्रवाई में इन पीड़ित श्रमिकों को ऐसी अमानवीय परिस्थितियों से बाहर निकाला गया है ,जहां उन्हें कथित रूप से कैद जैसी स्थिति में रखा जा रहा था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस संवेदनशील मामले की गहन और वैज्ञानिक जांच के लिए एसपीआरए की अध्यक्षता में एक विशेष SIT का गठन कर दिया है.

जानकारी देते एसएसपी संजय कुमार वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

फैक्ट्री में पिटबुल डॉग और कोड़े बरामद: एसआईटी की इस विशेष टीम में सर्विलांस और SOG के एक्सपर्ट जवानों को भी शामिल किया गया है ताकि कोई भी कानूनी साक्ष्य छूटने न पाए. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एसपीआरए, संबंधित क्षेत्राधिकारी, डीएसपी फुगाना, तहसीलदार राधेश्याम, तहसील प्रशासन, श्रम विभाग और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीमें शामिल रहीं. छापे के दौरान मौके से कुछ ऐसे खतरनाक उपकरण और हथियार मिले हैं जिनका इस्तेमाल कथित रूप से श्रमिकों को डराने, धमकाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता था. पुलिस को मौके से अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोड़े, गाड़ियों के फैन बेल्ट, नुकीले भल्ले और डराने के लिए एक खतरनाक पिटबुल डॉग भी बरामद हुआ है.

चोकर की रोटी दी जाती थी: मुक्त कराए गए पीड़ित श्रमिकों ने रोते हुए बताया कि फैक्ट्री मालिकों द्वारा उनके मोबाइल फोन अपने पास जबरन रख लिए जाते थे ताकि वे अपने परिवार से किसी भी तरह का संपर्क न कर सकें. श्रमिकों को केवल 8 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने के नाम पर दूर-दराज के राज्यों से लाया गया था और उनसे दिन-रात गधों की तरह काम कराया जाता था. प्रताड़ना की पराकाष्ठा यह थी कि उन्हें बहुत कम मात्रा में भोजन दिया जाता था, जिसमें केवल चोकर की सूखी रोटियां शामिल थीं. इस संदर्भ में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुसंगत और बेहद गंभीर कानूनी धाराओं में अभियोग दर्ज कर दो मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

एक साथी की प्रताड़ना से मौत: इस जघन्य कांड में शामिल दो अन्य सह-आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जिन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इस बड़ी कार्रवाई के तुरंत बाद पुलिस ने बंद पड़े और खराब हो चुके मोबाइलों से सिम निकालकर श्रमिकों के परिजनों को सूचित करने का मानवीय कार्य किया. सूचना मिलते ही राजस्थान, बिहार, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल प्रांत से श्रमिकों के रोते-बिलखते परिजन मुजफ्फरनगर पहुंचने लगे हैं. इसी बीच पीड़ितों ने दावा किया है कि बंधक अवधि के दौरान उनके एक साथी की प्रताड़ना से मौत हो गई थी और दो अन्य श्रमिक अभी भी लापता हैं.

पुनर्वास के लिए मिलेंगे 30-30 हजार रुपये: इस गंभीर दावे पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा नवंबर 2025 में हुए एक अज्ञात शव के पोस्टमार्टम रिकॉर्ड की जांच और DNA सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वर्तमान में तितावी थाने पर ही सभी मुक्त श्रमिकों और उनके बाहर से आए परिजनों के लिए शुद्ध भोजन, ठहरने और चिकित्सा की उचित व्यवस्था की गई है. जिलाधिकारी और सहायक श्रमायुक्त से वार्ता के बाद पुनर्वास योजना के तहत सभी 12 श्रमिकों को तत्काल राहत के रूप में 30-30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए जा रहे हैं. इसके साथ ही प्रशासन की ओर से उनके गंतव्य तक सुरक्षित घर वापसी के लिए मुफ्त यात्रा टिकट भी मुहैया कराए जा रहे हैं.

खाकी का मानवीय चेहरा आया सामने: थाने के परिसर में जब महीनों बाद इन श्रमिकों ने अपने माता-पिता, भाइयों और बहनों को जीवित देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे. परिजनों ने भावुक होकर मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि वे तो अपने बच्चों को मृत मान चुके थे, लेकिन पुलिस उनके लिए भगवान बनकर आई. तितावी थाने में पुलिस द्वारा जिस प्यार, मोहब्बत और अपनेपन के साथ इन भूखे श्रमिकों को भोजन कराया गया, उससे खाकी का एक बेहद मानवीय और संवेदनशील चेहरा समाज के सामने आया है. मुक्त कराए गए कई श्रमिकों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, पुराने घाव और यहां तक कि कान कटे हुए पाए गए, जिसे देखकर खुद पुलिस अधिकारियों की आंखें भी नम हो गईं.

इलाके की अन्य फैक्ट्रियों की भी होगी चेकिंग: कानूनी मोर्चे पर पुलिस द्वारा नए कानून BNS की धारा 183 बी के तहत पीड़ित श्रमिकों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जा रहे हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने स्वीकार किया कि उनके पूरे पुलिसिया कार्यकाल में इस तरह का रोंगटे खड़े कर देने वाला क्रूर मामला पहले कभी सामने नहीं आया था. इस घटना के बाद स्थानीय इनपुट को देखते हुए प्रशासन ने एक विशेष चेकिंग टीम का गठन किया है जो जिले की अन्य सभी फैक्ट्रियों की औचक जांच करेगी. इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनपद में किसी अन्य स्थान पर तो इस प्रकार का कोई घिनौना और अमानवीय कृत्य संचालित नहीं हो रहा है.

यह भी पढ़ें- 'टॉर्चर फैक्ट्री’ का भंडाफोड़: डेढ़ साल से 'नरक' जैसी जिंदगी जी रहे 12 बंधक श्रमिकों को पुलिस ने कराया मुक्त

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